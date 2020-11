Protéger ses données numériques personnelles est aujourd'hui totalement nécessaire. Cela passe actuellement et notamment par une bonne gestion de ses mots de passe. Microsoft pourrait aider.

Ces derniers temps, les piratages et autres failles de sécurité se multiplient. Personne n’est à l’abri de voir des données personnelles tomber entre les mains d’inconnus, personnes malintentionnées ou non. Il est très important de gérer correctement ses mots de passe. Y compris donc en choisissant des mots de passe forts. Cela étant dit, ce genre de mot de passe n’est souvent pas simple, si ce n’est impossible, à se souvenir. D’où l’intérêt d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et c’est quelque chose qui semble aujourd’hui intéresser Microsoft.

Microsoft Authenticator pourrait bientôt servir aussi de gestionnaire de mots de passe

En effet, selon plusieurs rapports, il semblerait que la dernière version bêta de l’application Microsoft Authenticator contienne une option permettant aux utilisateurs de remplir automatiquement leurs mots de passe. Cela signifie que les utilisateurs pourront stocker leurs mots de passe dans l’application Authenticator et sur leurs appareils mobiles et ne plus avoir à s’en souvenir. L’application remplira alors automatiquement les identifiants sur leurs sites et services favoris.

Pour protéger toujours plus facilement ses comptes

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Microsoft Authenticator est une application qui offre la possibilité aux utilisateurs de déverrouiller leurs comptes via une authentification à double facteur. Cela permet d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire par-dessus vos mots de passe usuels. Ainsi, même si quelqu’un venait à deviner votre mot de passe, il lui serait toujours impossible de se connecter à votre compte puisque la deuxième vérification – via l’application Authenticator – lui en bloquerait l’accès.

Les gestionnaires de mots de passe n’ont rien de nouveau mais ils commencent assurément à devenir de plus en plus populaires. Les sociétés de la tech sont toujours plus nombreuses à introduire ce genre de fonctionnalités dans leurs services. Ce fut le cas récemment de Dropbox. Que vous utilisiez ou non des données sensibles, que vous soyez ou non très présent sur le web, un gestionnaire de mots de passe est aujourd’hui quasiment obligatoire. Ne tardez pas à vous y mettre.