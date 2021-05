Microsoft aussi a voulu contourner la commission de 30 % sur l’Apple App Store

Le procès entre Apple et Epic nous apprend aujourd'hui que Microsoft a voulu, à un moment donné, contourner la commission de 30 % sur l'Apple App Store.

Prélever une commission sur les transactions réalisées via un store d’applications est une pratique très courante aujourd’hui. Comme les autres, Apple le fait sur son App Store. Mais la situation est délicate, certains y voyant là un monopole. C’est l’objet du procès entre Apple et Epic. Ce procès nous apprend aujourd’hui que Microsoft a lui aussi voulu, à un moment, contourner cette commission.

Microsoft a voulu contourner la commission d’Apple

Apple prélève 30 % de commission sur toutes les transactions réalisées sur son App Store. Cela concerne les ventes d’applications comme les achats in-app. C’est plus ou moins standard aujourd’hui et bien qu’Apple ait de meilleures relations avec certains développeurs que d’autres, cela permet d’offrir une grande visibilité et Apple n’a jamais fait évoluer sa commission de 30 %.

Le géant a demandé l’autorisation d’Apple

Pendant le procès entre Apple et Epic, un certain nombre d’emails confidentiels ont été révélés. Ceux-ci nous ont notamment permis d’apprendre que Microsoft a voulu, à un moment donné, être une exception à cette règle. Dans un email envoyé à Apple, Microsoft demandait à être autorisé d’envoyer ses utilisateurs vers son propre site web pour procéder à des achats de produits ou de services comme Office pour pouvoir échapper à la commission de 30 % prélevée par Apple.

Sans surprise, Apple a refusé. Dans un email de Phil Schiller, on peut notamment lire : “nous gérons le store, nous collectons les revenus.” Il n’est pas surprenant qu’Apple ait dit non mais étant donné les relations entre Apple et Microsoft ces dernières décennies, on aurait pu penser que les deux géants puissent trouver un certain terrain d’entente.

Ceci étant dit, Microsoft n’est pas le seul à avoir tenté d’éviter cette commission de l’App Store. D’autres applications comme Netflix ont fait quelque chose de similaire. Les utilisateurs qui veulent s’abonner doivent le faire directement sur le site de Netflix. La plate-forme de streaming ne met pas en avant cette situation, et elle n’enfreint pas, techniquement, les règles en place.