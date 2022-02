Microsoft aurait annulé ses projets d’HoloLens 3

Microsoft n'aurait plus l'intention de développer un HoloLens 3. La firme de Redmond aurait noué un partenariat avec Samsung pour un tout nouveau produit.

Cela fait plusieurs années maintenant que Microsoft a commercialisé son casque HoloLens, et cela fait déjà quelques années aussi que le HoloLens 2 existe, ce qui signifie, en ce qui concerne le marché de l’électronique, il est plus que temps de lancer une nouvelle génération. Et ceci est d’autant plus vrai quand on sait que de nombreuses rumeurs laissent entendre qu’Apple prévoit de lancer son propre casque de réalité mixte. La firme de Redmond n’a aucune envie de céder ce marché à la marque à la pomme, c’est évident.

Microsoft n’aurait plus l’intention de développer un HoloLens 3

Ceci étant dit, la situation pourrait avoir grandement changé. En effet, si l’on en croit un rapport de Business Insider, il semblerait que Microsoft ait annulé ses plans pour un éventuel HoloLens 3. Le rapport cite plusieurs sources proches du dossier qui affirment que Microsoft aurait scellé un accord avec Samsung pour développer un nouveau casque de réalité mixte.

La firme de Redmond aurait noué un partenariat avec Samsung pour un tout nouveau produit

Malheureusement, cet accord avec Samsung n’aurait pas fait que des heureux au sein de l’équipe, ce qui a conduit, semble-t-il, à un clivage. Une partie de l’équipe pense que ce partenariat avec Samsung leur permettra de se concentrer sur le développement de la plate-forme logicielle tandis que l’autre partie est convaincue que le géant américain devrait poursuivre avec son propre matériel.

La firme de Redmond a depuis lors réfuté ce rapport. Selon le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, “nous restons engagés envers le développement de l’HoloLens et des futurs HoloLens”. L’homme qualifie aussi de tout à fait “cruciaux” les futurs projets de l’entreprise, comme le métavers. Dans tous les cas, seul le temps nous dira si ce rapport est avéré, l’information est donc à prendre avec des pincettes, comme une simple rumeur, une énième rumeur à verser au dossier de la réalité mixte.