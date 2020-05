Microsoft attaqué en justice pour un problème de joystick sur sa manette Xbox

Nos consoles de jeux vidéo ont énormément évolué ces dernières années. Malheureusement, comme tout appareil électronique, elles sont sujettes à des bugs divers ainsi qu'à certains dysfonctionnements. Cela peut parfois être très problématique...

Tous nos gadgets électroniques, quels qu’ils soient, des plus basiques au plus évolués, accusent nécessairement le poids des années. Ils fonctionnent moins bien, voire plus du tout à mesure qu’ils sont utilisés. Parfois, malheureusement, ces soucis surviennent bien trop tôt. Défaut de fabrication, obsolescence programmée ou simple coup du sort, l’expérience est toujours très désagréable. Aujourd’hui, c’est Microsoft qui fait les frais d’une action en justice au sujet de sa manette Xbox One.

Microsoft attaqué en justice pour un bug gênant sur sa manette Xbox One

Si vous jouez sur Xbox One ou si vous suivez simplement l’actualité jeu vidéo, vous savez peut-être que nombre de joueurs ont déjà expérimenté un bug avec le joystick de la manette, le fameux “stick drift”. Sans même y toucher, celui-ci agit comme si c’était le cas, rendant impossible de contrôler son personnage ou de naviguer dans les menus. Un problème qui a touché tellement de personnes qu’une action collective vient d’être déposée contre Microsoft au motif que le géant de Redmond était au courant du souci mais qu’il a tout de même commercialisé sa manette. Et pour ne rien arrange, la firme américaine fait payer les clients pour la réparation.

Le fameux stick drift qui fait bouger le personnage sans que l’on touche à la manette

Selon la plainte en question, “une simple recherche Google sur le sujet révèle de nombreux sujets sur les forums et autres plates-formes d’échange dédiés au stick drift ; des vidéos tutoriels YouTube d’utilisateurs qui tentent de résoudre le problème sur leur propre manette ; et même des composants pour remplacer le joystick sur Amazon et d’autres revendeurs.” Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, on parle de “stick drift” lorsque l’un des contrôleurs de mouvement sur une manette a un défaut et qu’il détecte un mouvement alors que personne ne touche à la manette. Ce n’est pas la première fois qu’un souci de ce genre affecte l’expérience des joueurs. Il y a quelque temps, les joueurs Nintendo Swich avaient pu rencontrer les mêmes problèmes avec leurs Joy-Con.