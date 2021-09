Microsoft annonce un événement dédié au hardware pour le 22 septembre

Microsoft organise un événement le 22 septembre prochain, de nouveaux produits Surface devraient y être officialisés. Avec le Surface Duo 2 ?

Le mois de septembre, synonyme de rentrée pour tous les étudiants, est souvent un mois aussi très chargé pour le marché de la tech. Les annonces y sont nombreuses, qu’il s’agisse de celles des géants de la tech comme d’entreprises plus modestes. Microsoft organise par exemple un événement le 22 septembre, un événement dédié au hardware, semble-t-il.

Microsoft vient d’invité les intéressés à un événement le 22 septembre prochain, un événement virtuel qui permettra de lancer officiellement un nouveau produit. Bien que la firme de Redmond n’ait pas explicitement mentionné de quel appareil il s’agissait, la silhouette incluse dans l’invitation laisse suggérer qu’il s’agirait de nouveaux ordinateurs Surface.

Ceci étant dit, il est aussi possible que cet événement permette à Microsoft de lever officiellement le voile sur le très attendu smartphone Surface Duo 2. L’appareil avait été récemment aperçu sur Geekbench, équipé d’une nouvelle puce Snapdragon 888 et de 8 Go de RAM. Cela laisserait entendre que cette nouvelle génération serait davantage un flagship que la première, dont la sortie tardive avait rendu les spécifications assez désuètes, finalement.

De nouveaux produits Surface devraient être officialisés

En effet, le Surface Duo original fut annoncé en 2019 mais n’avait vu le jour qu’en 2020 tout en gardant les caractéristiques annoncées à l’époque. Un choix étrange qui, on l’imagine fort bien, n’a pas aidé Microsoft à vendre son smartphone. Et cela paraissait d’autant plus préjudiciable que ce Surface Duo est un appareil très intéressant. S’il avait eu droit à des spécifications plus abouties, il aurait été mieux accueilli par le grand public, à n’en point douter.

Toujours est-il que le 22 septembre arrive dans quelques semaines. L’attente n’est plus très longue avant de savoir quels produits en particulier Microsoft a prévu d’officialiser. À suivre !