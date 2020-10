Microsoft annonce pouvoir proposer bientôt son Xbox Game Pass sur iOS

Le streaming de jeux vidéo semble clairement promis à un très bel avenir. Mais pour l'heure, Apple éprouve certaines réticences à laisser de tels services sur son écosystème. Microsoft annonce cependant avoir trouvé un moyen de contournement.

Le mois dernier, Microsoft annonçait que son Xbox Game Pass Ultimate était désormais disponible sur Android. La question était donc de savoir quand elle le serait pour les joueurs iOS. La firme de Redmond avait alors déclaré assez logiquement avoir l’intention de proposer son service sur iOS mais les restrictions de la marque à la pomme concernant ce genre d’application ont clairement refroidi les bonnes intentions. Aujourd’hui, la situation a évolué, le géant américain annonce la disponibilité prochaine de son service de streaming de jeux sur iOS.

Microsoft annonce la disponibilité prochaine de son Xbox Game Pass Ultimate sur iOS

Selon un rapport de Business Insider, Microsoft aurait donc trouvé une solution de contournement face à ce problème et celle-ci passerait par le web. Ainsi, au lieu de lancer une application iOS Xbox Game Pass Ultimate en bonne et due forme, application qui nécessiterait de la part de Microsoft de se conformer aux règles de l’Apple App Store, la firme de Redmond devrait lancer son service comme un “simple” service web, service auquel les joueurs accèderaient via leur navigateur mobile.

Cette méthode permettrait à Microsoft de contourner les directives développeurs de l’App Store tout en proposant tout de même le service aux utilisateurs iOS qui souhaiteraient en profiter. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple a effectivement assoupli ses règles de l’App Store en ce qui concerne les services de streaming de jeux vidéo mais la firme de Cupertino requiert tout de même que ces services proposent les jeux de leur catalogue de manière unitaire dans l’App Store. Ceci pour permettre à Apple de s’assurer que chaque jeu respecte à la lettre les règles en place.

Dans certains cas, cela serait tout simplement impossible dans la mesure où tous les jeux ne sont pas créés pour le mobile ou pour les ordinateurs. Autrement dit, cela n’aurait par exemple aucun sens pour une société comme Microsoft de proposer un jeu sur l’App Store alors qu’il a été pensé et conçu pour la Xbox. Microsoft avait déjà exprimé son mécontentement suite à ces nouvelles directives mais il semblerait désormais que la firme de Redmond préfère passer par cette solution alternative. Affaire à suivre !