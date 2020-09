Microsoft annonce le rachat de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda

Les talentueuses équipes des studios Bethesda, id Software, ZeniMax Online, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse rejoignent les Xbox Game Studios de l'éditeur américain Microsoft.

Toujours dans l’optique de renforcer ses équipes afin de faire gonfler le catalogue des consoles Xbox et des services Xbox Game Pass/Project xCloud ainsi que concurrencer les Worldwide Studios (ou PlayStation Studios) de Sony Interactive Entertainment, ZeniMax Media a été racheté par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars : “Aujourd’hui est un jour très particulier, puisque nous accueillons au sein de Xbox certains des studios les plus talentueux de l’industrie. Nous sommes très heureux de vous annoncer que Microsoft a conclu un accord afin de réaliser l’acquisition de ZeniMax Media. En tant que l’un des plus larges et talentueux développeur et éditeur indépendant au monde, Bethesda regroupe près de 2 300 talents dans le monde, au sein de studios parmi les plus créatifs de notre industrie.”

Xbox and @Bethesda have worked together for years. We share similar passions and beliefs. Proud to welcome them to Team @Xbox. Excited how we’ll advance gaming together for players everywhere https://t.co/0BcLULyFYF pic.twitter.com/2aectsejsk — Phil Spencer (@XboxP3) September 21, 2020

Avec désormais 15 millions d’abonnés au Xbox Game Pass, Microsoft peut encore attirer de nouveaux joueurs avec les créateurs de The Elder Scrolls : “Bethesda furent parmi les premiers supporters du Xbox Game Pass, rendant disponibles leurs jeux à de nouvelles audiences sur divers appareils, investissant d’ailleurs activemment dans de nouvelles technologies comme le cloud streaming de jeux vidéo. Nous ajouterons les franchises iconiques de Bethesda au Xbox Game Pass pour console et PC. Mais l’une des choses qui m’excitent le plus est de jeter un oeil au programme de sortie sur PC et sur consoles Xbox que nous réserve les futurs jeux de Bethesda, certains annoncés et beaucoup d’autres non annoncés – incluant notamment Starfield, l’aventure spatiale épique très attendue en développement chez Bethesda Game Studios.”

Bethesda continuera a auto-publier ses jeux, les licences ne devraient pas devenir des exclusivités Xbox

Pete Hines, vice-président du marketing et de la communication chez Bethesda, assure que le studio ne changera pas sa façon de fonctionner et travaillera toujours sur les mêmes jeux : “Microsoft est un partenaire incroyable et nous donne accès à des ressources qui feront de nous un meilleur éditeur et développeur. Mais le point clé est que nous sommes toujours Bethesda. Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux qu’hier, fabriqués par les mêmes studios avec lesquels nous avons travaillé pendant des années, et ces jeux seront édités par nous-mêmes.”

Le directeur créatif Todd Howard sous-entend fortement que Microsoft ne devrait pas priver les joueurs PlayStation des licences de ZeniMax Media : “Nous partageons une croyance profonde dans le pouvoir fondamental des jeux, dans leur capacité à connecter, à donner du pouvoir et à apporter de la joie. Et nous croyons que nous devrions apporter cela à tout le monde, quels que soient qui vous êtes, où vous vivez ou sur quoi vous jouez. Quelle que soit la taille de l’écran, la manette ou votre capacité à l’utiliser. Nous ne pouvons pas penser à un meilleur groupe de personnes avec qui faire cela que Xbox. De Phil à ses cadres supérieurs en passant par le soutien aux développeurs, ils ne se contentent pas de vouloir faire passer les joueurs en premier, ils le vivent avec passion.“