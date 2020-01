Microsoft aide Google à gérer les onglets dans le navigateur Chrome

Microsoft a rejoint Google sur le terrain des navigateurs en basant son Edge sur le moteur Chromium. Et le fait que ce géant de la tech rejoigne l'autre devrait être très bénéfique. Nouvelle preuve aujourd'hui.

Microsoft et Google sont peut-être rivaux dans de nombreux domaines mais récemment, les deux géants semblent s’être bien trouvés avec la décision de la firme de Redmond de rebaser son navigateur Edge sur le moteur Chromium de Google, le même moteur qui propulse Chrome. Il fallait s’attendre à ce que cela soit bénéfique à Google Chrome. Nous en avons déjà eu quelques exemples. Nous en aurons un autre bientôt avec la gestion des onglets.

Microsoft aide Google à améliorer la gestion des onglets dans Chrome

Si vous utilisez Google Chrome et que vous souhaitez afficher plusieurs onglets dans une nouvelle fenêtre du navigateur, vous devez actuellement déplacer ces onglets un par un. Ce qui peut vite s’avérer long et fastidieux si vous avez l’habitude de bien séparer les mondes dans vos fenêtres de navigateur. Cela étant dit, dans la version Chromium de Edge, les utilisateurs peuvent déplacer plusieurs onglets d’un seul coup dans une même fenêtre. Pratique, et très rapide ! Et il semblerait que Microsoft travaille actuellement avec Google pour intégrer cette fonctionnalité dans Chrome.

Il sera bientôt possible de déplacer plusieurs onglets en même temps vers une nouvelle fenêtre

Dans un post d’une discussion récente sur Chromium Gerrit, l’ingénieur logiciel de Google, Leonard Grey, et son compère de Microsoft Justin Gallagher, discute justement de l’implémentation de cette fonctionnalité dans Chrome et il semblerait que les deux travaillent en ce sens. La fonction n’est pas encore développée mais si vous utilisez Chrome Canary, vous devriez certainement pouvoir en profiter prochainement. Sans être une fonctionnalité absolument révolutionnaire, cet ajout vient améliorer l’expérience des internautes compulsifs que nous sommes. Pour l’heure, aucune information quant à une date de disponibilité de cette fonction dans la version publique de Chrome. Il va falloir patienter avant de pouvoir l’utiliser au quotidien.