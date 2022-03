Microsoft affiche un filigrane sur les machines non officiellement compatibles avec Windows 11

Windows 11 affiche un filigrane sur les machines non officiellement compatibles, un rappel discret mais bien présent.

Si vous voulez pouvoir profiter de Windows 11 sur votre PC, il faut que votre machine remplisse un certain nombre de critères matériels. Dans le cas contraire, cela ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas du tout utiliser Windows 11, mais il y a des chances que l’expérience offerte ne soit pas la meilleure. Ceci est d’autant plus vrai si votre machine se fait vraiment vieillissante.

Windows 11 affiche un filigrane sur les machines non officiellement compatibles

Aujourd’hui, il s’avère que Microsoft va plus loin encore pour rappeler à ses utilisateurs que leur PC n’est pas pleinement compatible avec Windows 11. Comme découvert par ArsTechnica, la firme de Redmond affiche désormais un filigrane dans le coin inférieur droit de l’écran sur les ordinateurs qui ne sont pas officiellement compatibles avec Windows 11.

Ce filigrane vise à rappeler aux utilisateurs qu’ils utilisent Windows 11 sur une machine non supportée. Cela étant dit, le filigrane est plutôt petit, il ne devrait pas (trop) se faire remarquer au quotidien, mais le simple fait qu’il soit là a de quoi ennuyer et agacer les utilisateurs qui voudraient pouvoir utiliser normalement leur machine.

Un rappel discret, mais bien présent

De plus, il convient de bien garder à l’esprit que le filigrane en question ne restreint en aucune manière l’utilisation de Windows et/ou des applications, c’est juste un rappel. Autrement dit, si vous pensez pouvoir faire comme s’il n’était pas là au quotidien, ce n’est pas un problème. Pour les utilisateurs que vraiment cela dérange, il devrait être possible de supprimer ce filigrane depuis la base de registres, mais l’opération étant assez délicate, nous ne saurions recommander la chose à celles et ceux qui ne savent pas précisément ce qu’ils font.

Espérons en tous les cas que Microsoft n’ira pas plus loin, il ne faudrait pas venir “dégoûter” les utilisateurs, si l’on peut dire, en venant multiplier les opérations de ce genre pour pousser encore davantage à l’adoption de cette version.