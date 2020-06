Microsoft abandonne Mixer et s’associe avec Facebook Gaming

Mixer, la plateforme de streaming concurrente de Twitch, ne sera plus accessible à compter du 22 juillet prochain.

Cinq ans après sa création et des débuts sous le nom de Beam, le service Mixer se prépare à disparaître du marché de la vidéo en direct. Après avoir investi des sommes folles, Microsoft souhaite attirer plus rapidement une plus grosse communauté avant l’arrivée de Projet xCloud et cela passera donc par un partenariat avec Facebook Gaming : “Nous étions attachés à l’idée de créer l’expérience de diffusion en direct la plus engageante et la plus interactive qui soit. Nous avons voulu aider les streameurs à créer de grandes communautés basées sur un engagement profond avec leur public. Vous avez tous été étonnants tout au long de ce voyage – la communauté Mixer s’est concentrée sur la création de communautés accueillantes et inclusives, et vous devriez être fiers de ce que vous avez accompli ensemble. En fin de compte, le succès des partenaires et des streameurs sur Mixer dépend de notre capacité à faire évoluer la plateforme pour eux aussi rapidement et largement que possible. Il est devenu clair que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de streaming en direct était hors de mesure avec la vision et les expériences que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer Mixer. Afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté, nous nous associons à Facebook pour permettre à la communauté Mixer de passer à Facebook Gaming.”

Microsoft assure la transition entre Mixer et Facebook Gaming

Dès le 22 juillet prochain, Mixer.com sera redirigé vers fb.gg, la page d’accueil de Facebook Gaming. L’activité se poursuivra de manière fluide puisque les streameurs partenaires de Mixer garderont le même statut sur Facebook Gaming et auront accès au programme de rémunération Level Up. Les contrats des grosses stars comme Ninja et Shroud n’ont pas été reconduits. Ces derniers peuvent revenir sur Twitch ou se lancer dans l’aventure Facebook Gaming, une option qui ne devrait pas être prise en compte à cause d’un public exclusivement asiatique. Enfin, des cartes cadeaux Xbox seront offertes aux viewers en fonction de leurs abonnements payants et autres éléments liés à Mixer.

Facebook Gaming doit permettre à Microsoft de construire une communauté plus large avant l’arrivée de Projet xCloud

Phil Spencer, responsable de la division Xbox chez Microsoft, est convaincu que le partenariat avec Facebook Gaming est une opportunité pour la plateforme cloud gaming Project xCloud : “Nous avons commencé assez loin derrière, en comparant les spectateurs actifs mensuels de Mixer et les chiffres des plus grands des grands joueurs. Je pense que la communauté Mixer va vraiment bénéficier de la large audience de Facebook grâce à leurs propriétés, et leur capacité à atteindre les joueurs de manière très transparente via la plateforme sociale de Facebook (…) Lorsque nous pensons à xCloud et à la nécessité de débloquer du contenu pour deux milliards de joueurs, nous savions qu’il allait être extrêmement important que nos services atteignent un large public et Facebook nous donne clairement la possibilité de la faire.“