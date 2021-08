Microsoft abandonne le support de ses applications Office sur Chrome OS

Microsoft met fin au support de ses applications Office sous Chromebook et ce, à compter du 18 septembre 2021.

La suite de logiciels dédiés à la productivité Microsoft Office est utilisé par de nombreux, très nombreux utilisateurs, qu’il s’agisse d’étudiants, d’employés au bureau ou de simples particuliers. Pour satisfaire tout les besoins et pour toucher une cible toujours plus large, la firme de Redmond avait il y a quelque temps rendu disponible sa suite sur les appareils mobiles, iOS comme Android. De fait, les possesseurs d’appareil Chromebook, sous Chrome OS donc, pouvaient aussi en profiter. Malheureusement, le géant américain a décidé d’abandonner la prise en charge de ses applications sur cette plate-forme.

Microsoft met fin au support de ses applications Office sous Chromebook

L’expérience était loin d’être idéale sur ce genre d’appareil – utiliser une application conçue pour le petit écran d’un smartphone sur un ordinateur portable est loin d’être optimisé -, il n’est donc pas très étonnant d’apprendre que Microsoft vient d’acter la fin de la prise en charge de ses applications Office pour les Chromebook. Une annonce en noir et blanc dans sa section About Chromebooks. La date butoir est fixée dans quelques semaines, en septembre.

Et ce à compter du 18 septembre 2021

Selon le communiqué d’un porte-parole de Microsoft : “Pour offrir une expérience parfaitement optimisée aux utilisateurs de Chrome OS/Chromebook, les applications Microsoft (Office et Outlook) deviendront des expériences web uniquement (Office.com et Outlook.com) à partir du 18 septembre 2021. Cette transition offrira aux utilisateurs de Chrome OS/Chromebook un accès aux fonctionnalités additionnelles et premium. Les utilisateurs devront s’authentifier avec leur compte Microsoft personnel ou le compte associé à leur abonnement Microsoft 365.”

Ceci étant dit, cela ne signifie pas que les utilisateurs de Chromebook ne pourront plus utiliser Office. S’ils veulent utiliser la suite, ils devront simplement passer par l’application web. De la même manière qu’ils utilisent Google Docs ou Googls Sheets sur le web, par exemple. Évidemment, une application native serait préférable, mais à moins que Microsoft ne change d’avis, les utilisateurs de Chromebook n’auront pas d’autre choix.