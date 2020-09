Microsoft a toujours l’intention de proposer son Xbox Game Pass Ultimate sur iPhone

Microsoft prend une voie très intéressante dans son offre pour le jeu vidéo. Entre matériel, service et accès à distance, voilà un mix qui pourrait séduire nombre de joueurs. Et le fameux Xbox Game Pass Ultimate pourrait bien arriver sur iPhone.

Il y a quelques jours, Microsoft lançait officiellement son Xbox Game Pass Ultimate sur Android. Il s’agit là de permettre aux joueurs Android de streamer des jeux Xbox sur leurs appareils mobiles sous Android. Mais une question reste encore entière : et pour les utilisateurs sous iOS ? Bonne nouvelle, il s’avère que la firme de Redmond n’a pas l’intention d’abandonner. Le géant espère bien pouvoir proposer son service sur l’OS d’Apple.

Microsoft a bien l’intention de proposer son Xbox Game Pass Ultimate sur iOS

Durant une interview pour CNBC, le grand manitou de Microsoft, Phil Spencer, revenait sur la décision de l’entreprise d’acquérir le studio Bethesda. Phil Spencer évoquait aussi les plans de la société pour proposer le Xbox Game Pass Ultimate sur iPhone. Il déclarait notamment : “Nous faisons tout notre possible pour proposer le Game Pass à tous les joueurs sur mobile qui existent, y compris pour celles et ceux qui jouent sur des appareils Apple. Nous poursuivrons nos échanges [avec la firme de Cupertino] et je suis certain que nous parviendrons à trouver un terrain d’entente.”

Le géant continue d’échanger avec Apple sur le sujet

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple empêchait les services de streaming de jeux vidéo sur ses appareils mobiles. La marque à la pomme avait ensuite procédé à quelques modifications dans ses règles de l’App Store. Elle permettait l’existence de tels services sur son store mais à certaines conditions, des conditions avec lesquelles Microsoft n’était pas franchement d’accord, dans la mesure où elles étaient, il faut l’admettre, plutôt restrictives.

Pour être plus précis, Apple est prêt à accepter les services de streaming de jeux vidéo sur sa plate-forme mais uniquement à la condition que tous les titres proposés par lesdits services soient aussi disponibles individuellement dans l’App Store. L’idée est que Apple puisse s’assurer que les jeux proposés par les services de streaming respectent les propres règles de l’Apple App Store. En obligeant à les rendre disponibles individuellement, la firme de Cupertino veut pouvoir les analyser dans les moindres détails.

De fait, désormais, Apple autorise bien les services de streaming de jeux vidéo sur les appareils iOS mais il va être extrêmement compliqué pour les développeurs de les y proposer. Et cela devrait sensiblement limiter le catalogue proposé aux joueurs.