Microsoft a dû utiliser des kits de développement Xbox Series X pour un tournoi Halo Infinite

La pénurie de puces informatiques a des conséquences dans de très nombreuses industries, et même dans certaines que l’on ne soupçonnerait pas. Celle-ci se remarque particulièrement dans l’industrie automobile – ce qui entraîne des délais de livraison de véhicules neufs extrêmement longs – et dans les composants informatiques – cartes graphiques et processeurs étant difficiles à trouver. De fait, les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S sont aujourd’hui encore très rares. Et Microsoft en fait aussi les frais.

Microsoft aussi fait face à la pénurie de consoles sur le marché

Même Microsoft est touché par la pénurie de Xbox. C’est un fait. Kotaku explique que Microsoft a dû utiliser des kits de développement Xbox Series X pour organiser le tout premier grand tournoi Halo Infinite, le Halo Championship Series’ Raleigh Major, ce week-end. Pour résumer la situation, la firme de Redmond n’a pas réussi à trouver suffisamment de consoles dans le commerce pour le tournoi – la “pénurie mondiale dans la chaîne d’approvisionnement est réelle”, déclarait Tahir Hasandjekic, directeur du eSports chez 343 Industries.

Le géant a dû utiliser des kits de développement pour un tournoi Halo Infinite

Ces kits de développement sont “fonctionnellement identiques” aux consoles du commerce et étaient réglés pour fonctionner ainsi, précisait Tahir Hasandjekic. S’ils n’ont effectivement pas le même look que les consoles, il n’y avait aucune différence avec les systèmes qu’ils ont chez eux.

L’ironie est belle, mais cela met en lumière la gravité de la pénurie de consoles qui touche le monde entier depuis plus d’un an maintenant que la Xbox Series X a été lancée. Il est aujourd’hui encore très difficile d’acheter la machine, entre les scalpers qui continuent de sévir et la pénurie de puces, et Microsoft n’a pas nécessairement un accès privilégié à ses propres produits. Cela étant dit, le géant américain n’a probablement pas envie que l’utilisation des kits de développement devienne une habitude. Il ne serait pas surprenant de voir Microsoft s’assurer que les futurs tournois Halo Championship Series réussissent à n’utiliser que des Xbox Series X dans leur version grand public, ne serait-ce que pour l’image de Microsoft et Xbox.