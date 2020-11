Microsoft 365 : cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre aux entreprises d’espionner leurs salariés

Microsoft 365 est probablement la suite bureautique la plus populaire actuellement dans le monde. Le géant en est bien conscient et fait tout pour que davantage de clients y souscrivent.

Suivre à la trace que font ses employés a des avantages et des inconvénients. Si vous avez l’impression que la productivité n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être, pouvoir voir précisément ce qui se passe pourrait offrir des réponses claires. Cela étant dit, l’inconvénient, c’est que les gens n’aiment pas, en règle général, être ainsi espionnés. Cela est facilement perçu comme un envahissement de la vie privée. Une ligne que les géants de la tech n’hésitent parfois pas à franchir.

Microsoft 365 permet de donner un score de “productivité” à ses salariés

Il semblerait ainsi que si votre entreprise utilise Microsoft 365, elle puisse être en mesure de suivre vos faits et gestes depuis longtemps. En effet, selon un rapport de The Guardian, l’une des fonctionnalités de Microsoft 365 est justement de permettre aux entreprises de suivre et d'”espionner” leurs employés. Apparemment, cette fonctionnalité serait proposée comme un “score de productivité”. Les dirigeants peuvent suivre leurs employés pour évaluer ainsi leur niveau de “productivité”.

Un moyen d’espionner les employés ?

Cela étant dit, le chercheur Wolfie Christl affirme qu’il s’agit là d’un vrai problème parce que le système juge les employés sur des métriques purement arbitraires et non sur la qualité intrinsèque de leur travail. Par exemple, certaines personnes pourraient travailler vite et avoir davantage de temps libre, ce qui signifierait qu’elles sont “non productives”. D’autres personnes, par contre, pourraient mettre davantage de temps, mais procéder ainsi pour s’assurer qu’elles livrent un travail de la meilleure qualité possible. Deux manières de faire qui ne devraient pas être pénalisées par l’utilisation d’un tel système d’évaluation.

Cela étant dit, si cette fonctionnalité existe effectivement dans la suite de Microsoft, cela ne signifie pas nécessairement que les entreprises l’utilisent pour suivre et évaluer la productivité de leurs employés. Reste que sa seule existence peut susciter des craintes, c’est tout à fait compréhensible.