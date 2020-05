MicroProse : un retour en fanfare avec des nouvelles simulations de guerre

Fondé par Sid Meier et Bill Stealey dans les années 1980 puis fermé dans les année 2000, MicroProse renait de ses cendres.

Après de multiples rachats (Infogrames Entertainment, Atari Interactive, Interactive Game Group, Cybergun Group) pendant de nombreuses années afin de profiter principalement des droits de la marque du studio à l’origine des licences XCOM et Civilization, MicroProse est désormais redevenu une véritable structure depuis que David Lagettie travaille avec la société iEntertainment Network de Bill Stealey, membre fondateur de la société. Officiellement de retour depuis janvier dernier avec des locaux basés en Australie, MicroProse passe désormais à la vitesse supérieure avec l’édition de Task Force Admiral, Second Front et Sea Power : Naval Combat in the Missile Age sur PC.

MicroProse dévoile trois jeux, tous orientés vers la guerre

Task Force Admiral (Drydock Dreams Games) : “Une aventure d’un nouveau genre, conçue autour du commandement d’une Task Force aéronavale américaine dans la première année de la Guerre du Pacifique. Votre mission est de stopper l’imposante flotte combinée japonaise, ivre de ses victoires et au sommet de son art. Afin d’accomplir vos objectifs, vous disposez de l’arme la plus impressionnante et prometteuse de votre branche : vos porte-avions, votre groupe aérien et les navires qui les accompagnent. Prenez le commandement des légendaires porte-avions américains à Midway et à Guadalcanal à une période charnière de l’aviation navale! Task Force Admiral est le premier volet d’une série qui a l’ambition de couvrir, à terme, tous les théâtres et toutes les dimensions des engagements navals de la Seconde Guerre mondiale. Oubliez les limitations et les poncifs des jeux du passé, et laissez le meilleur du jeu d’histoire et de la simulation se marier dans cette nouvelle approche du commandement naval. Ici, pas de jets de dés, pas d’arbre de compétences, pas de statistiques arbitraires à des fins d’équilibrage, de brouillard de la guerre électif, d’omniscience ou d’ubiquité du joueur. L’heure est à la gestion de crise en temps réel, sans concession aucune vis-à-vis du réalisme et de l’histoire, avec aussi peu d’abstraction que possible, ainsi que des tonnes d’action, de suspense au service d’un gameplay novateur“

Second Front (Hexdraw) : “Le jeu tactique sur la Seconde Guerre mondiale que les amateurs du genre ont toujours voulu et n’ont jamais vraiment eu. Doté d’un moteur 3D à part entière et d’une interface utilisateur simple d’accès, le jeu est facile à jouer, mais difficile à maîtriser. Pourquoi cela? Parce que Second Front est un projet né de la passion et de l’expérience des développeurs en matière de jeux de plateau tactiques sur table, réalistes et profonds“