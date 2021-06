Micromania-Zing : des offres de location pour les dernières consoles de Sony, Nintendo et Microsoft

En partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et BNP Paribas Cardif, Micromania-Zing se lance dans la location de consoles avec un mode de financement attractif et des avantages exclusifs.

Avec ces offres de location sur deux ou trois ans, Micromania-Zing répond au souhait et à la nécessité d’une consommation plus durable, les consoles étant reprises et reconditionnées à l’issue du contrat pour une deuxième vie : “Accéder à une console neuve tous les deux ans, sans se soucier de son éventuelle revente.”

Avec nos forfaits #location jouez en toute sérénité ! Louez votre console pour seulement 19,99€ par mois ! Pour découvrir nos offres et leurs avantages, cliquez ici : https://t.co/7mJYP21cSB pic.twitter.com/NCndeYqCm5 — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) June 8, 2021

Forfaits location PS5 (compléter le dossier de pré-souscription à une offre de location ne garantit en aucun cas la disponibilité de la console)

Starter : un versement de 69,99 euros puis 23 loyers de 17,49 euros, soit 472,26 euros au total -> adhésion au statut premium “Le Club”

Pro Gamer : un versement de 69,99 euros puis 23 loyers de 24,99 euros, soit 644,76 euros au total -> adhésion au statut premium “Le Club”, deuxième manette avec extension de garantie, bon d’achat de 40 euros, garantie panne et garantie casse

Pro Gamer+ : un versement de 69,99 euros puis 35 loyers de 19,99 euros, soit 769,64 euros au total -> adhésion au statut premium “Le Club”, deuxième manette avec extension de garantie, bon d’achat de 40 euros, garantie panne, garantie casse et évolution 24 mois

Forfaits location Nintendo Switch

Starter : un versement de 44,99 euros puis 17 loyers de 17,49 euros, soit 342,32 euros au total -> adhésion au statut premium “Le Club”

Plus : un versement de 64,99 euros puis 23 loyers de 19,99 euros, soit 524,76 euros au total -> adhésion au statut premium “Le Club”, un deuxième Joy-Con avec extension de garantie, bon d’achat de 35 euros, un parrainage pour un mois de versement en bon d’achat, garantie panne et garantie casse

Forfaits location Xbox Series X & Xbox Series S

Les offres ne sont pas encore finalisées

La location de consoles chez Micromania-Zing

Dans un communiqué de presse, la chaîne de magasins Micromania-Zing explique que le consommateur de 2021 n’est plus nécessairement attaché à la propriété : “Les modes de consommation évoluent et sont notamment marqués par le développement de la location de biens. Affirmant son ambition de toujours innover pour répondre aux attentes des joueurs, Micromania-Zing lance un service unique de location de consoles avec des offres très attractives construites avec l’assureur BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Personal Finance, leader français et européen du financement aux particuliers.”