Microids Studio Lyon : un nouvel acteur majeur dans l’industrie vidéoludique française

Actuellement à la recherche d’une vingtaine d’employés (artistes, designers et programmeurs ayant de l’expérience) pour créer une nouvelle licence avec Unity sur consoles, Microids Studio Lyon est sous les ordres de David Chomard (Infogrames Entertainment, Atari), vétéran de l’industrie du jeu vidéo. Cette nouvelle filiale permet de lancer des projets de développement en interne jusqu’à la distribution des titres avec Microids Distribution France (MDF). Plus de vingt-cinq jeux vidéo sont actuellement en développement.

We are proud to announce the June 2021 opening of a new development studio in Lyon (France), named Microids Studio Lyon.

