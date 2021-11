Microids s’installe en Chine

L'expansion de l'éditeur Microids sur le marché asiatique continue avec un bureau de représentation en Chine.

Représentée par Wenbin Zhang, la filiale chinoise de Microids aura pour buts principaux la distribution des jeux du catalogue comme Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases, Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! ou encore Gear.Club Unlimited 2 Ultimate Edition ainsi que la mise en place d’accords avec des éditeurs et studios chinois, le tout en relation avec la maison-mère en France.

“L’ouverture de ce bureau de représentation en Chine permet à Microids de confirmer son développement à l’international“, Stéphane Longeard, CEO de Microids. “Avec une forte présence en Europe à travers des licences iconiques, notre arrivée permettra de faire connaître nos différents titres sur le marché asiatique mais également à nouer des accords avec des entreprises locales et les aider, en apportant notre expertise d’éditeur et de distributeur, à se développer à travers le monde“. Yves Blehaut, Senior VP Strategic Partnerships chez Microids : “Après l’ouverture d’un bureau de représentation au Japon en 2019, ce nouveau bureau s’inscrit dans notre politique qui vise à déployer l’activité et le nom de Microids à l’International et plus particulièrement en Asie. Nous avons une confiance totale en Wenbin Zhang, qui représente Microids sur le territoire chinois. Nous sommes ravis de cette forte avancée au sein du groupe.”

Microids poursuit sa stratégie de croissance et d’expansion internationale

Historiquement connu pour ses jeux d’aventures, Microids a su diversifier son catalogue pour l’articuler autour de quatre axes (les jeux d’aventures, les jeux de courses, le retrogaming et les jeux issus de licences fortes) afin de devenir un acteur incontournable de l’industrie vidéoludique et réaliser une croissance de plus de 50% par an depuis quatre ans à l’international.