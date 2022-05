Microids s’attaque au marché germanophone

Après la France, le Japon et la Chine, Microids poursuit sa stratégie de croissance en Allemagne.

Le bureau de Microids à Berlin s’occupera d’ici les prochains mois la mise en place d’accords avec les acteurs clés des marchés allemands, suisses et autrichiens ainsi que les éditeurs et studios de la région, le tout en relation avec la maison-mère en France. Les clés sont confiés à Julien Renzaho, VP Sales & Business Development : “Une suite logique de notre croissance étant donné que le territoire germanophone représente notre deuxième marché en Europe après la France. Ceci nous permettra d’intensifier nos relations avec les studios de développement locaux et construire une relation plus étroite avec les instutions officielles du jeu vidéo allemand.”

“À travers la création de notre réseau de distribution en France avec MDF, l’ouverture de deux studios internes à Paris et Lyon ainsi que la prise de participation chez OSome Studio, ces deux dernières années ont été déterminantes pour nous“, déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. “Alors que la société existe depuis plus de 37 ans, la nouvelle stratégie initiée il y a près de 10 ans nous permet de réaliser un chiffre d’affaires historique et nous positionne comme un acteur important de l’industrie des jeux vidéo, mais également des figurines à travers Plastoy. Après l’ouverture d’un bureau au Japon, 2021 a également été l’occasion d’ouvrir un bureau en Chine, ce qui nous permet de nous développer en Asie mais également d’élargir notre catalogue. L’ouverture du bureau allemand nous donne la possibilité d’accroître notre croissance en Europe“.

Microids devient de plus en plus un acteur incontournable de l’industrie vidéoludique

En 2021, le groupe Microids a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 55 millions de dollars et continue de développer son catalogue avec des licences à portée internationale. Avec 85% de son chiffre d’affaires réalisé en dehors de l’hexagone et une croissance de plus de 60% entre 2020 et 2021, Microids n’a pas terminé de s’étendre dans de nouveaux pays et de nouvelles régions.