Microids annonce une collaboration avec Taito Corporation, le géant de l’arcade japonais

Deux nouveaux jeux basés sur les célèbres franchises de Taito Corporation sont en cours de développement chez Microids.

Dans l’optique de se développer au pays du Soleil-Levant et d’étoffer son catalogue, Microids a officialisé la signature d’un accord historique avec Taito Corporation pour la production de deux jeux inédits qui seront disponibles d’ici l’année prochaine. La filiale de Square Enix a eu une grande influence sur l’histoire du jeu vidéo avec des licences innovantes et des concepts uniques. Si Space Invaders est probablement la plus notable, Speed Race, Gun Fight, Qix, Jungle Hunt, Elevator Action, Buggy Challenge, Bubble Bobble, Operation Wolf, Chase HQ, Puzznic, Coup Master, Buster Gun et Puzzle Bobble sont également des références.

Microids signs a historic agreement with Taito to produce two new video games! Microids signe un accord historique avec la société Taito pour la production de deux nouveaux jeux vidéo. pic.twitter.com/8PCvAezI1O — Microids (@Microids_off) September 16, 2021

“Pour poursuivre et diversifier notre stratégie de développement international, nous sommes fiers de collaborer avec Taito et ravis de la confiance que nous porte ce géant japonais à travers les titres que nous sommes en train de développer“, déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. “Nous avons hâte de dévoiler les deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et ils vont en surprendre plus d’un“. Katsuhiko Iwaki, président et administrateur représentant de Taito Corporation, ajoute : “Nous avons pleine confiance en Microids pour faire revivre deux de nos licences à travers les titres qu’ils vont proposer dans les prochains mois. Les joueurs seront étonnés de voir revenir ces jeux sur les consoles actuelles.”

