Mickey7, le nouveau film de Bong Joon-ho débute son tournage

Un drama de science-fiction basé sur le roman d'Edward Ashton.

Écrite, réalisée et produite par Bong Joon-ho avec sa société de production Offscreen, aux côtés de Dooho Choi de Kate Street Picture Company et de Dede Gardner et Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment, pour Warner Bros, l’adaptation cinématographique de Mickey7 raconte l’histoire d’un employé jetable d’une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace Niflheim. Lorsqu’une mission est trop dangereuse, voire suicidaire, l’équipage fait appel à Mickey. Après la mort d’une itération, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs intacts. Après six décès, Mickey7 comprend les termes de son contrat… et pourquoi il s’agissait du seul poste de colonial non pourvu lorsqu’il l’a accepté.

Le casting est composé de Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette et Steven Yeun. Les premières séquences ont été tournées au Royaume-Uni au sein des Warner Bros Studios Leavesden.

L’après-Parasite de Bong Joon-ho

Le film Mickey7 est le premier projet de Bong Joon-ho depuis son chef-d’œuvre sud-coréen de 2019, Parasite, qui a bouleversé le monde en devenant un point de contact culturel mondial et en pulvérisant les records au box-office. Le film défiant les genres a été honoré de la Palme d’or à Cannes et a culminé avec sa nuit historique à la 92e cérémonie des Oscars, où il est devenu le premier film non anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film, ainsi que les prix du réalisateur, du scénario original et du long métrage international.