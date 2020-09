Michel Ancel (Rayman, Beyond Good & Evil) stoppe sa carrière dans l’industrie vidéoludique

Le célèbre créateur de Rayman annonce qu'il met officiellement fin à son activité dans le jeu vidéo après 30 ans de bons et loyaux services.

Bien qu’occupé ces dernières années avec Beyond Good and Evil 2 chez Ubisoft Montpellier et WiLD au sein du studio indépendant Wild Sheep Studio, Michel Ancel a surpris son monde en déclarant qu’il n’était plus impliqué dans ces projets : “Aujourd’hui est un jour très spécial pour moi. Après plus de 30 ans, j’ai décidé d’arrêter de travailler sur les jeux vidéo et de me consacrer entièrement à ma deuxième passion, à savoir la vie sauvage ! Mon nouveau projet se déroule dans le monde réel et consiste en un sanctuaire ouvert dédié à l’éducation aux amoureux de la nature et… aux animaux sauvages. Vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui va arriver à Wild et à Beyond Good & Evil 2. Pas de d’inquiétude, car depuis plusieurs mois maintenant, les équipes sont autonomes et les projets se déroulent super bien. De belles choses à voir bientôt.”

Ubisoft communique sur la retraite de Michel Ancel et son départ de l’éditeur français : “Grand passionné de nature, Michel cultive depuis longtemps un projet personnel consacré à la protection de la vie sauvage. Ce projet de création d’un sanctuaire pour la faune sauvage, dans la région de Montpellier, prend aujourd’hui de l’ampleur, et Michel souhaite pouvoir s’y investir pleinement. Michel est à l’origine de quelques-unes des plus belles franchises d’Ubisoft et de l’industrie, comme Rayman, et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d’Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel. Elles partageront leurs progrès avec la communauté de fans dans les mois qui viennent. Nous remercions Michel pour la formidable vision créative qu’il a apportée chez Ubisoft tout au long de sa carrière, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle page de sa vie professionnelle.”

Le développement de Beyond Good & Evil 2 va se poursuivre sans Michel Ancel

Co-produit par Ubisoft Montpellier, Ubisoft Sofia, Ubisoft Barcelone et Ubisoft Bordeaux, Beyond Good & Evil 2 va désormais bénéficier de l’expertise d’Ubisoft Paris. Malgré la fin de carrière de Michel Ancel qui supervisait le projet depuis le début, le producteur senior Guillaume Brunier rassure sur les fans sur l’avancement de la préquelle de Beyond Good & Evil : “La force collective de l’équipe nous a aidé pour développer un jeu d’action-aventure phare de nouvelle génération. Nous avons récemment franchi une étape interne importante, en proposant une build qui prouve la qualité de notre jeu Space Pirate Fantasy et offre des heures de jeu à un niveau de liberté incroyable dans un jeu bac à sable en ligne en monde ouvert, en s’appuyant sur la promesse de nos démos technologiques présentées à l’E3. Je suis incroyablement fier de la persévérance, du dévouement de l’équipe et de son engagement continu à développer un jeu incroyable. Nous avons encore beaucoup à faire et nous augmentons la taille de l’équipe pour aider. Nous avons récemment ajouté Ubisoft Paris en tant que studio partenaire, et ces six derniers mois, de nombreuses nouvelles personnes nous ont rejoints ici à Ubisoft Montpellier. Pour la prochaine étape, nous visons à partager davantage d’informations et à vous montrer le jeu en action dès l’année prochaine, une fois que nous aurons franchi nos prochaines étapes de production interne. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont hâte d’en entendre plus de la part de l’équipe, d’obtenir plus de détails sur l’histoire et l’univers et d’essayer le système de jeu. Nous serons également ravis de partager tout cela avec vous, mais nous prendrons le temps nécessaire pour bien faire les choses. Nous voulons aller au-delà des attentes élevées que vous avez de nous et que nous avons pour nous-mêmes.“