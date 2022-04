Michael J. Fox : un film documentaire sur la vie de l’acteur de Retour vers le futur

Le réalisateur Davis Guggenheim va revenir sur la carrière de Michael J. Fox et son combat contre la maladie de Parkinson dans un film documentaire.

À l’aide d’archives et d’éléments scénarisés, le film documentaire racontera la vie de Michael J. Fox, c’est-à-dire l’histoire improbable d’un petit garçon d’une base militaire canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité dans le Hollywood des années 1980. Mélange d’aventure, de romance, de comédie et de drame, ce récit est plein de frissons nostalgiques et de moments de gloire cinématographique, y compris les années qui ont suivi le diagnostic de la maladie de Parkinson, à l’âge de 29 ans. Intime et honnête, et réalisé avec un accès sans précédent à Michael J. Fox et à sa famille, il fera la chronique de ses triomphes et de ses déboires personnels et professionnels, et explorera ce qui se passe lorsqu’un optimiste incurable affronte une maladie incurable.

A new Apple Original Film coming to @AppleTVPlus https://t.co/QeoHFpaXoq — Michael J. Fox (@realmikefox) April 27, 2022

Encore sans titre, le film-documentaire pour la plateforme de streaming Apple TV+ est réalisé par Concordia Studio. Davis Guggenheim, Annetta Marion, Will Cohen et Jonathan King sont les producteurs tandis que Laurene Powell Jobs, Jonathan Silberberg, Nicole Stott et Nelle Fortenberry, partenaire de production de longue date de MJF, assurent la production exécutive.