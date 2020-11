Metro : les plans de 4A Games pour les 10 ans du FPS post-apocalyptique

L'avenir de la licence Metro est expliqué par 4A Games.

Metro Exodus s’apprête à sortir sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S avec des améliorations majeures comme un meilleur framerate, une meilleure résolution, une réduction des temps de chargement et du Ray Tracing similaire à celui visible sur des PC de pointe et des cartes compatibles RTX. Cette version optimisée sera disponible gratuitement via une mise à niveau gratuite pour les détenteurs de l’opus sur PS4 ou Xbox One. Par ailleurs, si la dernière aventure d’Artyom Alekseyevich Chyornyj est disponible sur la plateforme cloud gaming Amazon Luna, une équipe de 4A Games travaille activement sur des versions Linux et Mac de Metro Exodus.

LISTEN UP… THE BARON HAS SPOKEN Check out our latest blog – huge update from @4AGames, including: 💛 Free #MetroExodus upgrade for Xbox Series X | S & PlayStation 5 confirmed

💛 next Metro game; a word on multiplayer,

💛 & more#10YearsOfMetro

Read: https://t.co/SstdKDR3bu pic.twitter.com/axef5D62ZS — Metro Exodus (@MetroVideoGame) November 25, 2020

Même si la surprise n’en est pas vraiment une, un nouveau jeu Metro est en préparation avec une refonte complète du moteur graphique pour profiter pleinement de l’architecture des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. L’envie de se consacrer principalement sur du solo est également un point qui ressort du communiqué. Néanmoins, une expérience multijoueur dans l’univers Metro sans doute sous la forme d’un stand-alone est dans les plans de la filiale d’Embracer Group (la maison-mère de THQ Nordic et Koch Media) : “Nous n’avons jamais pu rendre justice à nos ambitions par le passé et nos idées n’ont jamais dépassé le stade de prototype. Mais grâce à l’expérience de Saber Interactive dans les jeux en ligne, nous explorons désormais activement cette possibilité.”

Une rétrospective interactive pour Metro

Revivez l’histoire de l’adaptation vidéoludique des romans de Dmitry Glukhovsky ainsi que chaque événement majeur du studio ukrainien 4A Games : “Les jeux Metro sont des jeux de tir à la première personne qui mêlent le combat mortel et la furtivité à l’exploration et à l’horreur de la survie dans l’un des univers de jeu les plus immersifs jamais créés. Célébrez les 10 ans de la franchise en jetant un regard rétrospectif sur les trois titres de la série, Metro 2033, Metro Last Light et le dernier en date, Metro Exodus, qui ont été salués par la critique et les joueurs. Découvrez la Russie, 20 ans après une guerre nucléaire qui a dévasté une grande partie du globe, les survivants de Moscou vivent sous la ville dans le système Metro alors que de terrifiants mutants et des radiations règnent en maître à la surface. Un voyage qui s’étend de l’année 2033 à la fin de 2036.”

4A Games va produire une nouvelle licence

Si Metro reste la franchise phare de 4A Games, une équipe bosse d’ores et déjà sur un AAA totalement inédit destiné à cohabiter avec la licence Metro. Si le projet n’en est qu’à ses prémisses, un renforcement des effectifs du studio ukrainien est prévu d’ici les prochaines semaines et mois. Le début d’une grosse aventure.