Metro Goldwyn Mayer (MGM) : Léo le lion est remplacé par une “nouvelle” mascotte en images de synthèse

La mythique séquence d'ouverture de la MGM se refait une beauté avec de la CGI.

Si une demi-douzaine de lions différents ont été utilisés pour le célèbre logo MGM depuis le début des années 1990, Léo le lion est le seul à avoir autant perduré au point de faire partie intégrante du panthéon cinématographique. Pourtant, Metro-Goldwyn-Mayer a décidé de se mettre au numérique et de dire adieu au passé. Ainsi, après plus de 100 ans de bons et loyaux services, c’est désormais un lion en images de synthèse conçu par Baked Studio qui va introduire toutes les prochaines productions du studio hollywoodien. Ce dernier fera d’ailleurs ses débuts dans les salles de cinéma en juillet prochain avec la comédie Dog et Respect, le biopic consacré à Aretha Franklin. A l’origine, No Time to Die, le dernier film de la licence James Bond, devait être le premier long-métrage à mettre en avant cette nouvelle mascotte.

Le nouveau Lion animé de la MGM

Au premier coup d’œil, le logo remanié est presque identique à la version utilisée par la MGM depuis 64 ans. Le remplaçant en images de synthèse de Léo le lion pousse le même rugissement et a une apparence presque identique à celle de son prédécesseur. Le cercle qui l’encadre est toujours constitué d’un ruban de film doré, tordu en une élégante couronne et souligné par un masque dramatique. Au final, le plus grand changement est l’animation d’introduction qui affiche le slogan du logo original en anglais avant de zoomer lentement et de revenir au latin original : l’art pour l’art.