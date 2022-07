MetaMansion, l’expérience immersive et sociale de Playboy

La plateforme The Sandbox s'associe avec Playboy pour proposer des événements sociaux et la vente de collectibles NFT basés sur la vaste bibliothèque de contenu du célèbre magazine américain dans le métavers.

Déjà impliqué dans le web 3.0 depuis pratiquement deux ans avec une collection NFT créée en collaboration avec l’artiste Slimesunday et les avatars NFT Rabbitars, Playboy va prochainement se lancer dans le métavers en proposant l’expérience immersive et sociale MetaMansion via The Sandbox (filiale de Animoca Brands), une plateforme basée sur la blockchain Ethereum qui permet d’acquérir des terrains dans des mondes virtuels appelés LAND.

“Nous sommes ravis de travailler avec The Sandbox et sa super équipe de conception et de développement afin de réaliser une expérience social Playboy haut de gamme et personnalisée dans le métavers“, déclare Rachel Webber, directrice de la marque et de la stratégie de Playboy. “Nous avons hâte d’inviter nos fans, et en particulier notre communauté de Rabbitars, ainsi que les propriétaires de LAND sur The Sandbox, dans ce nouveau monde immersif dédié à Playboy“. Sébastien Borget, directeur des opérations et co-fondateur de The Sandbox, ajoute : “Playboy est célèbre pour son charme, son style de vie et son contenu de divertissement qui a su transcendé les générations. De plus, la marque a déjà fait son entrée sur le web 3.0 avec un certain succès. Nous sommes ravis d’intégrer sa grande quantité d’archives de contenu dans le métavers et de permettre aux vrais fans de devenir des voisins virtuels de cette marque emblématique lors d’une future vente de LAND durant le troisième trimestre.“