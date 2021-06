Metal Slug Tactics : la célèbre série de run and gun revient avec un jeu de stratégie

En partenariat avec SNK, Dotemu et Leikir Studio annoncent Metal Slug Tactics sur PC via Steam.

Marco, Eri, Fio et Tarma mènent l’escouade Peregrine Falcon sur un nouveau champ de bataille grâce à des combats dynamiques et stratégiques dans Metal Slug Tactics : “Les niveaux sont des agencements de différentes tuiles de terrain conçues à la main pour un défi varié et particulièrement relevé. Les éléments de roguelite offrent une grande rejouabilité et la victoire est extrêmement satisfaisante, mais si une escouade rusée devient un peu trop récalcitrante ou qu’un boss s’avère plus costaud qu’escompté, la partie se relance en un instant pour laisser une nouvelle chance aux joueurs. Les graphismes en pixel art profitent d’animations très fluides rendant parfaitement hommage à l’esthétique intemporelle de la licence.”

Un trailer pour Metal Slug Tactics

Le compositeur Tee Lopes, que l’on connaît entre autres pour son travail sur Sonic Mania, League of Legends, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4, s’est occupé des diverses productions musicales de Metal Slug Tactics afin de rendre les affrontements tendus jusqu’au bout.