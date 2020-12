Metal Gear Solid : Oscar Isaac va incarner Solid Snake au cinéma

Le comédien américain sera l'interprète du légendaire soldat d'élite expert en infiltration et en combat rapproché dans l'adaptation cinématographique de Metal Gear Solid.

Plus d’un an après sa déclaration concernant son envie d’être Solid Snake dans le film Metal Gear Solid du réalisateur Jordan Vogt-Roberts, Oscar Isaac (Star Wars, Dune, Moon Knight) a officiellement obtenu le rôle du célèbre personnage de Hideo Kojima. Étant donné le calendrier extrêmement chargé de l’acteur, la date de début de la production n’est pas encore connue, mais son implication devient une grande priorité pour Sony Pictures Entertainment qui produit cette adaptation de la licence vidéoludique de Konami pour le grand écran avec Avi Arad Productions. Le scénario est écrit par Derek Connolly, sachant que Peter Kang supervise le projet qui est en gestation depuis de nombreuses années à cause du jeu des chaises musicales entre les réalisateurs, écrivains et producteurs.

Oscar Isaac to star as Solid Snake in Sony’s ‘Metal Gear Solid’ movie#MetalGearSolid ➡️ https://t.co/6pWtaS8tQv pic.twitter.com/5aUAwBCJIm — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 4, 2020

Konami – Sony : Metal Gear Solid, du dixième au septième art

Pour mémoire, Metal Gear Solid suit les aventures de Solid Snake, un soldat qui s’infiltre dans une installation d’armes nucléaires pour neutraliser la menace terroriste de Foxhound, une unité renégate des forces spéciales. Acclamé par la presse et les joueurs sur de nombreux aspects, sa narration et son aspect cinématographique ont toujours permis d’ouvrir la porte au cinéma. Néanmoins, le long-métrage ne se résumera pas à une simple redite de l’histoire du premier MGS paru à la fin des années 1990.