Metal Gear Solid : le film est un projet difficile à mettre en œuvre, Jordan Vogt-Roberts ne lâche rien

Le réalisateur et producteur américain Jordan Vogt-Roberts fait le point sur l'état d'avancement du long-métrage Metal Gear Solid.

L’adaptation cinématographique tant attendue de Metal Gear Solid progresse lentement alors que l’annonce date désormais depuis plusieurs années. Bien qu’une version du scénario ait été achevée en décembre dernier par Derek Connolly (Jurassic World, Kong : Skull Island), il semble que la production n’ait pas beaucoup avancé. Invité dans l’émission Animal Talking de Gary Whitta, Jordan Vogt-Roberts a donné des nouvelles du film : “C’est mon bébé. Je travaille sur ce projet depuis six ans et j’essaie de faire en sorte qu’il soit disruptif, punk-rock, authentiquement Metal Gear et authentique vis-à-vis de l’esprit de Kojima-san. Je continuerai à me battre pour ça tous les jours. C’est une chose difficile, faire un film à Hollywood est difficile. Obtenir quelque chose comme Metal Gear… c’est tellement complexe que c’est encore plus difficile. C’est pourquoi j’essaie de le faire avec un budget qui me permette de faire des trucs dingues et surtout de faire la version Metal Gear que les fans méritent. Elle ne doit pas être édulcorée.”

Sitting in greenroom of @garywhitta’s Animal Talking with the boss of all bosses @k_wolfkill. pic.twitter.com/13wF55Sint — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) July 2, 2020

Au sujet du casting de Solid Snake, Jordan Vogt-Roberts est resté discret malgré la pression du présentateur : “Il y a des acteurs que j’aime, que j’adorerais engager dans le rôle de Snake… mais je ne répondrai à aucune question sur leur identité !”

Jordan Vogt-Roberts veut aussi faire un anime pour MGS

Le cinéaste explique que le retard concernant le film Metal Gear Solid est aussi à mettre sur le dos du coronavirus et qu’il souhaite également réaliser une série d’animation avec le célèbre comédien David Hayter : “J’imaginais il y a un an que je serais actuellement en train de tourner ce film. Mais il y a pour l’instant plein de… Le Covid-19 a tout changé et nous devons comprendre comment faire tout un tas de trucs. Je ne sais absolument pas quand nous tournerons. Je me battrai pour ce film tous les jours. Et je me battrai également pour lancer une série animée Metal Gear Solid en parallèle du film. C’est compliqué de produire un film, et particulièrement compliqué quand vous essayez d’être audacieux de la sorte. Je me battrai tous les jours jusqu’à ce que je ne puisse plus le faire.“