MetaHuman Creator : l’outil de rendu photoréaliste d’Epic Games pour l’Unreal Engine

Développé en collaboration avec 3Lateral et Cubic Motion, MetaHuman Creator va permettre de créer des humains réalistes en rendant le processus de génération de visages et corps virtuels ultra-rapide.

Conçue pour faire passer la création numérique humaine en temps réel de quelques semaines ou mois à moins d’une heure, sans compromis sur la qualité, le logiciel “cloud-streamed” MetaHuman Creator puise dans une bibliothèque sans cesse croissante des variantes de l’apparence et du mouvement humains. Cela permet de créer de nouveaux personnages convaincants grâce à des flux de travail intuitifs qui offrent la possibilité de sculpter et d’élaborer le résultat de vos envies. MetaHuman Creator d’Epic Games se fond entre les exemples réels de la bibliothèque d’une manière plausible et limitée en données. Il est ainsi possible de choisir un point de départ en sélectionnant un certain nombre de visages prédéfinis pour contribuer à un humain à partir de la gamme diversifiée de la base de données.

Les créateurs et autres artistes peuvent choisir parmi une trentaine de styles de cheveux qui utilisent les cheveux à base de mèches d’Unreal Engine ou des cartes de cheveux pour les plates-formes bas de gamme. Il existe également un ensemble d’exemples de vêtements parmi lesquels choisir, ainsi que 18 types de corps aux proportions différentes : “Lorsque vous êtes satisfait de votre humain, vous pouvez télécharger l’élément via Quixel Bridge, entièrement configuré et prêt pour l’animation et la capture de mouvement dans Unreal Engine, et complet avec les niveaux de détail. Vous obtiendrez également les données source sous la forme d’un fichier Maya, y compris les maillages, le squelette, la structure faciale, les commandes d’animation et les matériaux. Une fois que vous avez votre ressource, vous pouvez l’animer en utilisant des outils de capture de performance – vous pouvez utiliser l’application Live Link Face iOS d’Unreal Engine, et nous travaillons actuellement avec des fournisseurs pour fournir un support pour les solutions ARKit, DI4D, Digital Domain, Dynamixyz, Faceware, JALI, Speech Graphics, et Cubic Motion – ou l’image clé manuellement.”

Epic Games dévoile MetaHuman Creator

Si MetaHuman Creator sera prêt à être testé par plusieurs développeurs de l’industrie vidéoludique et cinématographique dans le cadre d’un programme Early Access dans les prochains mois, l’éditeur américain Epic Games propose une démo sur son site officiel : “Pour vous donner une idée de la qualité des humains numériques que vous pourrez créer, nous avons mis à votre disposition deux échantillons humains entièrement finis que vous pourrez explorer, modifier et utiliser dans vos projets Unreal Engine 4.26.1 ou ultérieurs.”