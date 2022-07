Meta va fermer son application de messagerie instantanée pour les couples

Meta met fin à son application de messagerie Tuned. Les couples n'ont pas suffisamment répondu présents.

Si vous utilisiez l’application expérimentale Tuned de Meta pour votre couple, il va falloir trouver une alternative. Selon un article de Gizmodo, Meta s’apprête en effet à débrancher l’application, l’opération aura lieu le 19 septembre prochain. Il est d’ores-et-déjà impossible de se créer un compte. L’entreprise n’a pas hésité à communiquer la raison derrière cette fermeture. Dans un communiqué à Engadget, un porte-parole explique que l’équipe New Product Experimentation de Meta ferme les apps et services qui “ne collent pas”.

L’équipe NPE de Meta (alors Facebook) avait lancé Tuned en avril 2020 pour offrir aux couples un “espace privé” sur lequel ils pouvaient partager leurs sentiments, des mots d’amour, de petits défis et de la musique. Le timing de ce lancement avait coïncidé avec le début de la pandémie de Covid-19. En théorie, le service pouvait aider les couples éloignés par la distance à consolider leurs liens lorsque incapables de se voir en personne.

Les couples n’ont pas suffisamment répondu présents

Difficile de savoir combien de personnes utilisaient l’application. Meta avait lancé l’app sur iOS dans un premier temps avant de proposer la version Android. “De nombreux couples” utilisaient Tuned pour maintenir le contact, mais il ne fait aucun doute que Tuned est resté un produit de niche par rapport à des géants comme Facebook ou Instagram. Il y a aussi de grandes chances que vous entendiez parler de cette app pour la première fois. Ce qui est assez logique, finalement, quand on sait qu’il existe de nombreux autres services pour échanger des messages, des appels, des vidéos et autre.

Et cette fermeture était presque annoncée. Meta n’hésite pas à fermer des apps expérimentales. Certaines plus ambitieuses ont subi le même sort alors qu’elles n’étaient pas parvenues à attirer les utilisateurs. Cela permet à l’entreprise, si importante soit-elle, d’économiser des ressources et de se concentrer sur d’autres projets et produits plus populaires. Désormais, Meta est tout entier tourné vers le métavers.