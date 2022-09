Meta : une amende de 405 millions d’euros à cause de la gestion de la vie privée des enfants sur Instagram

Meta a reçu une amende de 405 millions d'euros pour sa gestion des comptes Instagram des plus jeunes utilisateurs. Le géant américain peut encore faire appel.

Meta a reçu une amende de 405 millions d’euros de la part de l’Irish Data Protection Commission (DPC) pour sa gestion des paramètres de confidentialité pour les enfants sur Instagram, laquelle ne respecte pas le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Comme Politico le rapporte, il s’agit de la deuxième plus grosse amende infligée dans le cadre du RGPD, et la troisième plus grosse amende prise à l’encontre de Meta par le régulateur.

Un porte-parole de la DPC a confirmé l’amende et déclaré que des détails supplémentaires concernant cette décision seraient communiqués la semaine prochaine. Cette amende a été décidée à cause des paramètres de confidentialité de l’app de partage de photos pour les comptes d’enfants. La DPC a enquêté sur Instagram quant à l’utilisation de la plateforme par des enfants de comptes d’entreprise, des comptes qui rendent publiques certaines données personnelles comme l’adresse email ou le numéro de téléphone. L’enquête a aussi couvert la politique d’Instagram de rendre visible par défaut tous les nouveaux comptes, y compris ceux des adolescents.

“Cette investigation s’est concentrée sur les vieux paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d’un an, et nous avons depuis lors déployé de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour aider à préserver les adolescents et à garder leurs informations privées”, déclarait un porte-parole de Meta à Politico dans un communiqué. “Quiconque a moins de 18 ans voit automatiquement son compte mis en privé lorsqu’il rejoint Instagram, pour que seules les personnes qu’il connaît puissent voir ce qu’il publie et les adultes ne peuvent envoyer de messages à des adolescents qui ne les suivent pas en retour. Nous avons pleinement collaboré avec la DPC pendant toute leur enquête et nous étudions avec attention leur décision finale.”

Cette amende, de laquelle Meta pourrait toujours faire appel, survient alors qu’Instagram est sous le feu des projecteurs quant à sa gestion de la sécurité des plus jeunes utilisateurs. L’entreprise avait d’ailleurs mis en pause le développement de son app Instagram Kids l’année dernière après les déclarations d’un lanceur d’alerte affirmant que Meta avait ignoré ses propres recherches indiquant que l’app pouvait avoir un impact négatif sur la santé mentale de certains adolescents. Depuis lors, l’app a ajouté plusieurs fonctionnalités de sécurité – et pourraient en intégrer certaines payantes -, y compris le passage des comptes des adolescents en privé par défaut.