Meta Quest 2 : une étonnante hausse de prix est annoncée

Le prix du Meta Quest 2 va augmenter de 100 euros dès aout prochain.

Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook) tente d’expliquer que la hausse sans précédent du prix de son casque de réalité virtuelle permettra à la société de continuer d’investir sur le long terme et à faire avancer l’industrie de la VR sachant que les coûts de fabrication et d’expédition de ses produits ne cessent d’augmenter : “Même avec ces changements, le Quest 2 reste le casque le plus abordable du marché, et nous continuons à investir pour apporter régulièrement de nouvelles fonctionnalités logicielles et de nouveaux titres à la plateforme afin d’élargir les types d’expériences que les gens peuvent vivre avec ce matériel.”

In order to continue investing in moving the VR industry forward for the long term, we are adjusting the price of Meta Quest 2 headsets to $399.99 (128GB) and $499.99 (256GB) starting on 8/1/22. — Meta Quest (@MetaQuestVR) July 26, 2022

À partir d’août prochain, le Meta Quest 2 coûtera 399,99 euros pour le modèle 128 Go et 499,99 euros pour le modèle 256 Go. Sur le Facebook Store, ces modèles coûtent actuellement 299 euros et 399 euros. Les prix des accessoires Meta Quest 2 et des modèles remis à neuf augmenteront également. A noter que du 1er août au 31 décembre 2022, les futurs acquéreurs d’un Meta Quest 2 pourront télécharger gratuitement le jeu de rythme Beat Saber.

Le futur de la VR chez Meta est menacé par Sony

Malgré les investissements, l’activité Reality Labs de Meta est au plus mal alors que Sony prépare doucement mais surement l’arrivée de son PlayStation VR 2. Néanmoins, si les pertes sont colossales depuis 2019 (plusieurs milliards de dollars), Meta a bien d’autres casques VR dans ses plans, dont Project Cambria. Prévu pour être lancé plus tard dans l’année, ce casque destiné aux professionnels vise à introduire le travail à distance dans la réalité virtuelle, et son prix commencerait à partir de 799 euros.