Meta n’organisera pas sa conférence annuelle F8 dédiée aux développeurs cette année

Facebook n'organisera pas de conférence F8 cette année, ceci pour se donner davantage de temps pour son métavers.

Si la pandémie n’est plus aussi forte qu’elle le fut il y a encore quelques mois, ses stigmates sont encore bien visibles, certaines régions restent encore bien touchées et cela ne permet pas franchement de faire le plein de confiance pour organiser des événements publics, même en mettant en place de nombreuses règles sanitaires. C’est pour cette raison que bon nombre de ces événements sont encore malheureusement annulés. Mais parfois, c’est pour d’autres raisons. Aujourd’hui, nous apprenons une nouvelle annulation, du côté de Meta cette fois.

Meta n’est pas encore prêt à faire revivre sa conférence F8, et cette fois, ce n’est pas à cause de la pandémie de Covid-19. La maison-mère de Facebook a annoncé qu’elle “n’organisera pas” de conférence F8 en 2022 dans la mesure où elle est en train de “façonner le métavers”. À la place, Meta s’appuiera sur Conversations (son premier événement dédiée à la messagerie professionnelle), Connect et d’autres présentations orientées vers les développeurs prévues jusqu’à la fin de l’année.

Ceci pour se donner davantage de temps pour son métavers

La firme de Menlo Park n’a pas organisé de conférence F8 en direct depuis 2019. En 2020 et 2021, ces événements n’avaient eu lieu qu’en virtuel à cause du Covid-19. Et ce n’est pas la première fois que Meta fait l’impasse, purement et simplement, sur l’événement F8. En 2009, 2012 et 2013, il n’y en avait pas eu non plus.

Une telle décision n’est cependant pas très surprenante. Facebook n’est devenu Meta qu’en octobre dernier, et le géant américain n’est encore qu’au tout début de la conception de sa vision du métavers et des outils nécessaires. En faisant l’impasse sur la F8 2022, Meta se donne davantage de temps pour présenter une stratégie des plus claires et créer toujours davantage de technologies pour les réalités augmentée et virtuelle à présenter aux créateurs de contenu et aux développeurs.