Meta, le nouveau nom de la maison-mère de Facebook

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et Oculus VR sont désormais les filiales de Meta.

Meta (au-delà, en grec ancien), le nouveau nom de la maison-mère de Facebook, aura pour mission de donner vie au métavers et d’aider les internautes à échanger avec leurs proches, à trouver des communautés et à développer leur entreprise. Le métavers ressemblera à un mélange hybride des expériences sociales en ligne d’aujourd’hui, parfois étendu en trois dimensions ou projeté dans le monde physique. Il permettra de partager des expériences immersives avec d’autres personnes, même à distance, et de faire ensemble ce qui serait impossible dans le monde réel.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, déclare : “Nous sommes une entreprise dont l’objectif est de rassembler les gens. Alors que la plupart des entreprises de technologie s’intéressent à la façon dont les utilisateurs et utilisatrices interagissent avec la technologie, nous cherchons à en développer une qui permet aux individus d’interagir entre eux (…) Nous avons conçu des usages qui ont permis de rassembler les personnes de diverses manières. Nous avons beaucoup appris de notre lutte contre certains problèmes sociétaux et de notre expérience des plates-formes fermées. Désormais, il est temps de prendre en compte tout ce que nous avons appris et d’entamer un nouveau chapitre. Avec tous les contrôles et les débats publics actuels, certains d’entre vous se demandent sûrement pourquoi nous faisons cela maintenant. Parce que je suis persuadé que nous sommes sur Terre pour créer. Je suis persuadé que la technologie peut améliorer nos vies. Et je suis persuadé que le futur ne se construira pas par lui-même. Je sais que certains diront que ce n’est pas le moment de penser à l’avenir. Je suis bien conscient qu’il y a des problèmes importants à régler aujourd’hui. Mais il y en aura toujours. Pour beaucoup d’entre vous, il n’y aura peut-être jamais de bon moment pour penser à l’avenir. Mais je sais aussi que vous êtes nombreux à penser comme moi. Nos créations nous passionnent, et même si nous faisons des erreurs, nous continuerons d’apprendre, de créer et d’aller de l’avant.”

Revivez Facebook Connect 2021