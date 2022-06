Meta lance son Avatars Store pour la mode numérique sur vos avatars

Meta lance son Avatars Store, pour habiller son avatar avec style dans le métavers. Balenciaga, Prada, Thom Browne, à vous la mode numérique.

Le métavers n’existe peut-être pas encore vraiment, mais Mark Zuckerberg a déjà un plan pour vendre aux utilisateurs des créations de mode pour leurs avatars numériques. Meta a en effet annoncé l’ouverture d’un Avatars Store dans lequel les utilisateurs peuvent acheter des tenues et accessoires pour leurs avatars sur Facebook, Instagram et Messenger.

Meta lance son Avatars Store, pour habiller son avatar avec style dans le métavers

Et parmi les marques présentes sur cet Avatars Store, on citera Balenciaga, Prada et Thom Browne, et le géant américain a l’intention d’en ajouter davantage avec le temps. Mark Zuckerberg et Eva Chen, vice-présidente des partenariats mode chez Meta, ont annoncé ce nouveau magasin durant un Instagram Live, décrivant la plate-forme comme le “premier défilé de mode d’avatar en direct”. En guise de défilé, il n’y avait qu’Ema Chen qui tenait une feuille sur laquelle était imprimé l’avatar de Mark Zuckerberg portant une tenue stylée, ou non, mais prête pour le métavers. Tout un programme.

“Je pense que la seule question qu’il faut se poser, c’est de savoir si je suis assez cool pour porter ça”, répondait Mark Zuckerberg après avoir vu son avatar en Balenciaga. “Je ne suis pas sûr d’être prêt pour ça.” Ema Chen a aussi montré un Mark Zuckerberg avec une tenue Thom Browne, qu’elle a décrite comme un “esprit d’écolier britannique traditionnel”, pour un résultat qui ressemble vaguement à Danny dans Shining.

Balenciaga, Prada, Thom Browne, à vous la mode numérique

Quant à savoir pourquoi les utilisateurs de Facebook pourraient dépenser de l’argent pour leurs vêtements dans le métavers, Ema Chen expliquait qu’il sera bien plus facile, par exemple, de mettre la main sur un sweat à capuche Balenciaga dans le métavers que dans la vraie vie. L’objet sera aussi bien moins cher, avec des prix dans l’Avatars Store allant de 2,99 $ à 8,99 $ “pour commencer”, selon un porte-parole de l’entreprise.

Bien sûr, vendre des bien numériques dans le métavers est une part importante de la stratégie de Meta pour générer des milliards de dollars tout en prenant quelque peu ses distances avec la publicité. La firme de Menlo Park avait confirmé il y a quelque temps son intention de garder 48 % des ventes de biens numériques réalisées par les créateurs dans l’expérience VR Horizon Worlds. Un porte-parole de Meta s’est refusé à communiquer la commission prélevée par Meta sur ces ventes d’items mode pour les avatars.