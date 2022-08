Meta lance BlenderBot 3, son chatbot le plus abouti à ce jour

Meta dévoile BlenderBot 3, son chatbot le plus abouti à ce jour, une IA qui peut évaluer la pertinence des informations trouvées et des réponses qu'elle reçoit des utilisateurs. Pour des conversations toujours plus naturelles

Plus de cinq ans après la débâcle de Microsoft avec Taye, l’incident reste un rappel fort de la rapidité à laquelle une intelligence artificielle peut être corrompue après avoir été exposée à la toxicité du web. C’était aussi un avertissement de la difficulté à concevoir des robots conversationnels (chatbots) suffisamment robustes. L’équipe AI Research de Meta vient de proposer une démonstration publique de son chatbot le plus abouti à ce jour, BlenderBot 3.

Meta dévoile BlenderBot 3, son chatbot le plus abouti à ce jour

Le principal obstacle avec cette technologie, c’est l’apprentissage du robot en lui-même. Les chatbots sont entraînés dans des environnements très riches, mais cela limite les sujets sur lesquels ils peuvent discuter. Et si vous lui conférez la possibilité d’aller chercher de l’information sur le web, vous l’exposez à des débordements. “Les chercheurs ne peuvent prédire ou simuler tous les scenarii conversationnels dans les paramètres. L’intelligence artificielle aujourd’hui est loin de proposer des systèmes vraiment intelligents qui peuvent comprendre, engager et discuter avec nous comme d’autres humains. Pour concevoir de modèles plus adaptables à nos environnements réels, les chatbots doivent apprendre de perspectives très diverses, avec des gens ‘dans le vrai monde’.” Voilà ce que l’on peut lire sur le post de blog de Meta annonçant la mise à disposition de BlenderBot 3.

Une IA qui peut évaluer la pertinence des informations trouvées et des réponses qu’elle reçoit des utilisateurs

Meta travaille sur le sujet depuis BlenderBot 1, lancé en 2020. L’année suivante, BlenderBot 2 se dotait d’une certaine mémoire contextuelle et savait chercher des informations additionnelles sur le web sur un sujet donné. BlenderBot 3 va plus loin encore en pouvant non seulement évaluer la pertinence des données récupérées, mais aussi des personnes avec lesquelles il discute.

Lorsqu’un utilisateur reçoit une réponse insatisfaisante du système, celui utilise le retour de l’utilisateur pour apprendre et éviter que l’erreur ne se répète. Le système utilise aussi l’algorithme Director qui génère d’abord une réponse en utilisant les données apprises, puis confronte la réponse à un classificateur pour vérifier que celle-ci est une réponse suffisamment satisfaisante.

Pour des conversations toujours plus naturelles

“Notre démonstration publique et interactive permet à BlenderBot 3 d’apprendre de ses interactions organiques avec toutes sortes de gens”, écrit l’équipe. “Nous encourageons les adultes des États-Unis à essayer cette démonstration, à tenir des conversations naturelles sur les sujets qui les intéressent et à partager leurs réponses pour aider la recherche.”

BB3 devrait aussi parler de manière plus naturelle que son prédécesseur, notamment grâce à son modèle de langage OPT-175B, 60 fois plus important que celui de BB2. “BlenderBot 3 offre une amélioration de 31 % en général sur les tâches conversationnelles, évaluées par des jugements humains. […] Il est aussi deux fois plus fiable, tout en étant en erreur dans les faits 47 % moins souvent. Par rapport à GPT3, sur des sujets d’actualité, il est davantage à jour 82 % du temps et plus précis 76 % du temps.”