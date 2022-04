Meta laisse entrevoir une version web de Horizon Worlds

La plate-forme Horizon Worlds de Meta ne vous obligera peut-être pas à utiliser un casque pour en profiter. En réponse aux critiques face à la commission de 47,5 % prélevée par la firme de Menlo Park sur les ventes réalisées dans le monde virtuel, le CTO Andrew “Boz” Bosworth laissait entrevoir une “version web” qui ne ponctionnerait “que” 25 %. Un taux bien “plus bas” que celui pratiqué par des concurrents comme Roblox, selon les dires du directeur technique.

Andrew Bosworth n’est pas vraiment rentré dans les détails concernant cette édition web, comment elle fonctionnera ou quand elle sera lancée. Difficile de savoir s’il s’agira d’une véritable expérience de réalité virtuelle ou quelque chose de plus traditionnel, par exemple.

Le CTO avait justifié cette commission de 47,5 % pour les utilisateurs du casque Quest en déclarant que cela permettait d'”aider à construire un écosystème différent”. Meta atteint cette valeur en prenant 30 % des revenus via le Quest Store et 25 % des sommes restantes dans Horizon Worlds. Cela s’appliquerait si le Quest Store était remplacé par une autre plate-forme “sous-jacente”, ajoutait Andrew Bosworth, comme l’Apple App Store ou le Google Play Store.

Cela pourrait offrir une certaine consolation aux créateurs inquiets de se voir perdre pratiquement la moitié des revenus de leurs ventes. Vous pourriez alors acheter un bien numérique dans la version web d’Horizon Worlds en sachant que son créateur obtiendrait une plus grande part que si vous aviez effectué le même achat en réalité virtuelle.

Cependant, cela risque de ne pas faire taire toutes les critiques. Andrew Bosworth avait réfuté les accusations d’Apple d’hypocrisie en affirmant que le fabricant de l’iPhone favorise ses propres affaires “aux grands frais” des développeurs. Cela étant dit, il reste vrai que Meta collectera fréquemment des revenus de ces deux services là où Apple, Google et d’autres n’en profitent que d’un seul. Ceci ne plaira certainement pas aux créateurs qui espèrent vivre des ventes de leurs biens numériques et qui devront très probablement augmenter leurs tarifs pour compenser l’approche de Meta.

When Horizon’s web version launches, the Horizon platform fee will only be 25%—a much lower rate compared to other similar world-building platforms.

— Boz (@boztank) April 14, 2022