Meta Horizon Home arrive sur les casques Quest 2 la semaine prochaine

Horizon Home arrive sur les casques Quest 2 la semaine prochaine, pour en faire davantage avec vos proches dans un environnement virtuel.

La réalité virtuelle n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais les acteurs sur ce marché sont nombreux et le moins que l’on puisse dire, c’est que les idées ne manquent pas. D’autant plus quand on connaît l’intérêt grandissant pour le métavers. C’est d’ailleurs pour cette raison que Facebook s’est rebaptisé en Meta. Et très bientôt, les possesseurs de casque Quest 2 pourront aller plus loin encore.

Horizon Home arrive sur les casques Quest 2 la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine, Meta ajoutera un espace orienté vers le social à son casque Quest 2. Horizon Home, que la firme de Menlo Park avait annoncé durant l’Oculus Connect l’année dernière, apparaîtra dès lors que les utilisateurs enfileront leur casque de réalité virtuelle. Ceux-ci pourront alors inviter leurs amis à passer du temps ensemble, à regarder des vidéos ou à jouer ensemble. Tout ceci s’inscrit dans la vision de Meta du métavers, un espace virtuel partagé dans lequel les gens peuvent faire tout un tas de choses ensemble, aux côtés de Horizon Worlds et Horizon Workrooms.

Pour en faire davantage avec vos proches dans un environnement virtuel

Parmi ces possibilités, comme montré dans une vidéo partagée par le PDG de Meta Mark Zuckerberg, on citera la visualisation de vidéos à 360° avec des amis. Mark Zuckerberg avait fait la démonstration de cette fonctionnalité avec le grimpeur Alex Honnold – à l’honneur dans le documentaire Free Solo -. Ensemble, ils ont regardé The Soloist VR, un film mettant en scène le sportif en train d’escalader les Dolomites. Si vous pensiez déjà que les avatars coupés au torse de Meta paraissaient bien étranges dans un environnement virtuel, attendez d’en voir deux flottant à 300 mètres au-dessus du sol dans le nord de l’Italie.

Les possesseurs de Quest 2 peuvent découvrir Horizon Home dès à présent s’ils sont prêts à utiliser le Public Test Channel. Meta déploiera officiellement la mise à jour Quest v41, laquelle inclut Horizon Home, dans le courant de la semaine prochaine, selon les déclarations d’un porte-parole de l’entreprise à Road to VR. Nous pourrons alors connaître tous les détails de ce Horizon Home. Meta ajoutera davantage d’options de personnalisation au fil du temps.