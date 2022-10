Meta gèle toutes les embauches et avertit de possibles licenciements

Meta aurait décidé de geler toutes les embauches et souhaiterait encore réduire ses effectifs. Les temps sont durs pour tout le monde.

Comme c’est le cas dans de nombreuses autres industries, le secteur de la tech est impacté par le ralentissement de l’économie mondiale cette année. Meta n’est pas immunisé. En mai dernier, des articles suggéraient que l’entreprise allait ralentir le rythme des nouvelles embauches cette année. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte que Meta aurait gelé toutes les embauches.

Meta aurait décidé de geler toutes les embauches

Le PDG Mark Zuckerberg aurait aussi déclaré aux employés qu’il y aurait très probablement davantage de restructuration et de réductions des effectifs. “J’avais espéré que l’économie se serait davantage stabilisée aujourd’hui, mais de ce que nous pouvons en voir, ce n’est pas encore le cas, alors nous devons avancer prudemment”, aurait déclaré Mark Zuckerberg aux employés.

L’entreprise prévoit de réduire les budgets de la majorité de ses équipes, selon Bloomberg. Mark Zuckerberg devrait laisser ses différents directeurs d’équipes gérer les effectifs. Parmi les mesures prises, il y aurait des réaffectations internes et les départs ne seraient pas remplacés.

et souhaiterait encore réduire ses effectifs

Meta a refusé de commenter les déclarations de Bloomberg. L’entreprise se contentant de renvoyer vers les déclarations faites par Mark Zuckerberg durant la présentation des résultats financiers de Meta de juillet dernier : “Étant donné la tendance actuelle, il s’agit plus encore de se recentrer que pendant le trimestre dernier”, déclarait alors Mark Zuckerberg. “Notre objectif est de réduire régulièrement les effectifs sur l’année prochaine. De nombreuses équipes vont être réduites pour que nous puissions concentrer toute notre énergie sur d’autres secteurs, et je voulais donner à nos directeurs la possibilité de décider au sein de leurs équipes où redoubler d’efforts, où combler l’attrition et où restructurer les équipes tout en minimisant l’impact sur les initiatives à long terme.”

Dans son rapport financier, Meta révélait que, durant le deuxième trimestre, ses revenus avaient chuté de 1 % par rapport à l’année dernière. C’est la première fois que l’entreprise enregistrait une perte de revenus.

Les temps sont durs

Ce gel des embauches est en adéquation avec un rapport de la semaine dernière qui laissait entendre que Meta poussait certains employés vers la sortie plutôt que de mener une campagne de licenciements en bonne et due forme. En juillet, nous apprenions que l’entreprise demandait aux chefs d’équipes d’identifiants les employés “les moins performants”, pour préparer une possible réduction d’effectif. Le géant américain a aussi réduit les coûts sur d’autres fronts, en mettant fin à la sollicitation de nombreux contractuels et en abandonnant certains projets, notamment au sein de sa division Meta Reality Labs, parmi lesquels un projet de smartwatch avec double caméra.