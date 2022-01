Meta ferme Sparked, le service de speed dating vidéo de Facebook

Meta met un terme à son service de speed dating en vidéo Sparked, une expérimentation qui n'aura pas duré bien longtemps.

En 2019, Facebook décidait de tenter de se lancer sur le marché de la rencontre en ligne. Le géant américain avait ensuite choisi d’étendre son service en 2021 avec un nouveau service de speed dating en vidéo baptisé Sparked. Malheureusement, il semblerait que l’expérience n’ait pas été concluante puisque Meta vient d’annoncer que le service allait bientôt fermer ses portes.

Meta met un terme à son service de speed dating en vidéo Sparked

Il faut bien admettre que Sparked n’a jamais été un produit pleinement assumé par Facebook, c’était davantage le fruit de la division New Product Experimentation. Autrement dit, plutôt une expérimentation qu’autre chose. Il s’agissait donc là simplement de tester quelque chose de nouveau et non pas de se lancer à corps perdu dans un produit qu’il faudrait absolument exploiter.

Une expérimentation qui n’aura pas duré bien longtemps

Pour celles et ceux qui entendent parler de Sparked pour la toute première fois, sachez qu’il s’agit d’une service sur lequel la firme de Menlo Park organise des événements dans certaines villes, avec les participants qui peuvent participer à du speed dating virtuel, en vidéo donc et à distance. Avec la pandémie qui sévit sur la planète et les rencontres physiques qui sont encore très risquées, l’idée semblait bonne.

Cela étant dit, il semblerait que la plate-forme ne soit jamais parvenue à vraiment décoller, ce qui conduit aujourd’hui à la fermeture de cette petite expérience. Dans un email envoyé aux utilisateurs, on peut lire : “Nous avons commencé à construire Sparked à la fin de l’année 2020 pour aider les gens à trouver l’amour via une expérience ancrée dans la gentillesse. Depuis lors, grâce à des retours réguliers de votre part à tous, nous avons amélioré de nombreux points, appris beaucoup et permis des connexions entre les gens. Comme nombre de bonnes idées, certaines décollent et d’autres, comme Sparked, doivent disparaître.”