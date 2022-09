Meta ferme son application Facebook Gaming

Meta va fermer l'app indépendante Facebook Gaming. Il faudra passer par l'app Facebook pour en profiter. Ceci très certainement pour diminuer les coûts d'exploitation.

Meta a commencé à avertir ses utilisateurs que son application indépendante Facebook Gaming ne sera bientôt plus disponible. Dans une notification envoyée via l’application – et partagée par le consultant en media sociaux Matt Navarra et d’autres publications -, l’entreprise annonce que les versions iOS et Android de l’application cesseront de fonctionner à partir du 28 octobre prochain.

Meta va fermer l’app indépendante Facebook Gaming

Meta offre aussi aux utilisateurs la possibilité de télécharger leurs données et rappelle que Facebook Gaming ne disparaît pas définitivement. Les utilisateurs devront simplement se rendre dans l’onglet Gaming de l’application Facebook principale pour regarder les diffusions de leurs créateurs favoris.

Il faudra passer par l’app Facebook pour en profiter

L’entreprise avait déployé son app dédiée au gaming en 2020 pour mieux concurrencer Twitch et YouTube. Meta – qui était encore Facebook à l’époque – avait pensé et conçu cette app pour mettre en avant le contenu des streamers et offrir aux utilisateurs un chat et d’autres fonctionnalités communautaires. La firme de Menlo Park n’a pas explicité pourquoi elle a décidé de mettre un terme à l’application indépendante, mais cela pourrait être pour diminuer les coûts et passer plus facilement ce que Mark Zuckerberg appelle “l’une des pires baisses [que l’entreprise n’ait jamais vue] ces derniers temps”.

Ceci très certainement pour diminuer les coûts d’exploitation

Durant l’année écoulée, les fournisseurs d’outils pour le streaming comme StreamElements avaient rapporté que Facebook Gaming n’arrivait que deuxième, derrière Twitch, en termes d’heures visualisées sur une plateforme de streaming pour le jeu vidéo. Cependant, en analysant les données de CrowdTangle, le service analytique de Meta, on constate que la plateforme est envahie de spam et de contenu piraté se faisant passer pour des livestreams jeu vidéo. À l’époque, un porte-parole avait déclaré à Engadget que Meta “travaillait à améliorer [ses] outils pour identifier les contenus enfreignant les règles” pour que les utilisateurs puissent profiter de “la meilleure expérience”.