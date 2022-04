Meta fait le plein d’annonces de jeux VR

Meta fait le plein de nouveaux jeux VR et d'annonces diverses : Among US VR, NFL Pro Era, The Walking Dead, Resident Evil 4....

Meta tenait récemment son dernière présentation de jeux en date pour Quest et les spectateurs ont pu avoir de nouveaux aperçus de jeux déjà annoncés et découvrir de nouveaux titres. Cette diffusion était par exemple l’occasion de plonger davantage dans le gameplay de Among US VR et d’apprendre quand le jeu sera disponible. Celui-ci arrivera sur Meta Quest 2, Rift et S, Steam VR et PlayStation VR dans les prochains mois.

Cette version semble modifier complètement les dynamiques de Among US. La perspective passe logiquement à la première personne. Vous arpenterez toujours le niveau pour accomplir des tâches, mais vous ne pourrez pas voir s’il y a un potentiel imposteur derrière vous. Et durant la phase de vote, il vous faudra pointer du doigt, littéralement, vos partenaires. Shell Games, qui a travaillé sur la version VR, s’est par ailleurs associé à Meta Quest pour développer trois autres projets encore non annoncés.

Among US VR, NFL Pro Era, The Walking Dead, Resident Evil 4…

Meta a aussi profité de cet événement pour dévoiler un premier trailer de gameplay du tout premier jeu de NFL VR sous licence officielle, NFL Pro Era. Le développeur, StatusPro, utilise des données réelles pour que l’expérience soit la plus authentique possible. Vous pourrez jouer un quarterback et faire progresser ses statistiques dans tous les segments du jeu. Si vous parvenez à éviter de vous faire trop sacker, vous pourrez emmener votre équipe au Super Bowl. Vous pourrez aussi plus simplement jouer à chat avec vos amis dans un stade de NFL virtuel. NFL Pro Era, avec les 32 équipes officielles, sera aussi disponible sur PS VR. Le jeu arrivera cet automne.

En parlant du PS VR, un jeu dont la plate-forme a pu profiter en exclusivité arrivera cet été sur Quest 2, il s’agit de Moss : Book II. La suite de Moss par Polyarc est très appréciée et davantage de joueurs pourront donc en profiter dans quelques mois. The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapter 2 : Retribution arrivera lui aussi cette année.

Par ailleurs, un mode Mercenaires pour la version VR de Resident Evil 4 vient tout juste d’arriver dans une mise à jour gratuite. Il vous faudra éliminer un maximum de Ganado dans le temps imparti. Des défis et des classements en ligne sont disponibles. Accomplir ces défis vous rapportera diverses récompenses, notamment un mode horreur classique en noir et blanc et des skins dorés pour les armes. Des fonctionnalités seront aussi disponibles dans le jeu principal.

La musique électronique s’invite, quant à elle, dans Beat Saber, avec des chansons de Deadmau5, Marshmello et Pendulum. Cities : VR (version VR de Cities : Skylines) arrivera, quant à lui, sur Quest le 28 avril.

Cet événement a aussi dévoilé des trailers pour d’autres titres, y compris un aperçu impressionnant du jeu de puzzle Red Matter, de la suite Espire 2, du JRPG Ruinsmagus et du jeu d’action-aventure Bonelab.