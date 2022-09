Meta dissout son équipe en charge de l'innovation responsable. Les réorganisations internes s'enchaînent chez le géant américain.

En tant que géant de la tech, Meta dispose d’un grand nombre d’équipes, plus ou moins grandes, en charge de différents aspects des affaires courantes. Il en existe dans toutes les branches de l’entreprise. La firme de Menlo Park avait notamment une équipe en charge de l’innovation responsable, un groupe ayant pour mission de répondre aux “potentiels préjudices à la société” causés par les produits de Facebook. Celle-ci n’existe plus, elle a été “dissoute”, selon The Wall Street Journal.

Un porte-parole de Meta a déclaré au journal déclarait que l’entreprise restait “engagée vers les objectifs de cette équipe, mais n’a fourni aucune raison quant à ce changement de stratégie.

L’équipe pour l’innovation responsable avait été formée il y a plusieurs années, si l’on en croit un post de blog publié n 2021 par Margaret Stewart, vice-présidente chez Facebook en charge de cette équipe. Celle-ci était constituée d’ingénieurs et de gens avec des profils dans les droits civils et l’éthique, elle conseillait les équipes produit du géant quant à “d’éventuels préjudices sur un très large spectre de problèmes et dilemmes sociétaux”, écrivait-elle l’année dernière. Zvika Krieger, qui dirigeait l’équipe, avait quitté l’entreprise il y a quelques mois, toujours selon The Journal.

Les réorganisations internes s’enchaînent chez le géant américain

L’équipe pour l’innovation responsable n’est pas la seule équipe à avoir été récemment réorganisée. Il y a quelques semaines, Meta réagençait toute son équipe autour de l’intelligence artificielle, en intégrant notamment de son groupe IA Responsable ans l’équipe Impact Social. La firme de Menlo Park a aussi cherché à diminuer ses coûts pour faire face à la première baisse de revenus de son histoire et mis fin à certains projets de sa division Reality Labs et ralentit ses embauches.