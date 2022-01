Meta aurait annulé son projet d’OS maison pour les réalités augmentée et mixte

Selon un rapport, Meta aurait cessé le développement de son OS pour les réalités augmentée et virtuelle. Une information démentie par la responsable des communications.

Avec l’impression succès d’Apple sur ce terrain, il n’est plus à prouver que le fait de contrôler et le hardware et le software permet de faire des choses que l’on ne peut pas nécessairement réaliser si l’on dépend de la technologie d’un tiers. Un bon exemple serait les ordinateurs Apple Mac, qui ont longtemps reposé sur des processeurs Intel pour leurs différentes générations. Meta ferait-il le choix inverse ?

Cela étant dit, après l’introduction de ses premières puces maison Apple Silicon, la firme de Cupertino dispose aujourd’hui d’un grand degré de contrôle sur ses mises à jour. La marque à la pomme peut décider seule quand lancer tel ou tel nouveau modèle tout en décidant quelles nouvelles puces elle va mettre au point. C’est pour cette raison qu’il est assez étrange d’apprendre que Meta aurait apparemment annulé son projet de système d’exploitation pour ses futurs appareils de réalités augmentée et virtuelle.

L’information provient d’un rapport de The Information qui cite plusieurs sources affirmant que Meta a bel et bien annulé ce projet. Celui-ci était baptisé XROS en interne et était vraisemblablement en développement depuis plusieurs années. Plusieurs centaines d’employés étaient semble-t-il impliqués. Autrement dit, le projet était pour le moins monumental.

Une information démentie par la responsable des communications chez Meta

En juin dernier, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le CTO, Andrew Boswroth, évoquaient ce projet, expliquant comme XROS pourrait leur donner un contrôle plus fin sur leur hardware. Il se murmure désormais que Meta pourrait se tourner vers une version modifiée d’Android pour propulser ses appareils Oculus et les prochains produits à venir dans ces catégories.

Cela étant dit, il convient de prendre ce rapport avec des pincettes. En effet, la directrice des communications chez Meta, Sheeva Slovan, a rapidement transmis un communiqué à The Verge pour réfuter l’article original : “Nous n’arrêtons pas du tout nos opérations sur le développement d’un système d’exploitation pour la réalité [virtuelle]. L’équipe continue de progresser et nous investissons jour après jour pour façonner de futures plates-formes comme des lunettes de réalité augmentée et des appareils wearable pour réaliser notre vision du métavers.”