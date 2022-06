Meta arrête ses produits Portal pour le grand public (et se concentre sur les entreprises)

Meta cesse ses produits Portal pour le grand public et se concentre sur les professionnels.

Meta ne vendra plus de produits Portal au grand public, si l’on en croit des rapports de The Information et Variety. La firme de Menlo Park aurait pris la décision de repositionner ses smart displays et sa gamme home video pour en faire des produits dédiés aux professionnels. Les versions actuelles grand public seraient arrêtées.

Meta cesse ses produits Portal pour le grand public

D’après les informations de Variety, Meta écoulera tout son stock restant, peu importe les modèles, et continuera de prendre en charge ces appareils pour les clients existants, mais l’entreprise se concentrerait désormais sur les applications professionnelles pour les prochaines versions et prochains appareils. Portal n’a jamais véritablement rencontré le succès, restant très loin des ventes de smart displays d’Amazon ou de Google, par exemple, mais les chiffres avaient sensiblement grimpé avec les confinements pris par les gouvernements qui avaient contraint les entreprises à faire travailler leurs employés depuis chez eux.

et se concentre sur les professionnels

Selon l’entreprise spécialisée IDC, Meta aurait vendu 600 000 produits Portal en 2020 et 800 000 en 2021, à une période donc où les sociétés cherchaient des solutions pour faciliter les communications avec leurs employés à distance. Conscient que c’est cette situation particulière qui a probablement boosté les ventes ces deux dernières années, Meta aurait ainsi pu prendre cette décision aujourd’hui de se concentrer désormais sur le marché professionnel et de délaisser le grand public. Meta a commercialisé plusieurs modèles différents dans sa gamme Portal, y compris le Portal TV, lequel vient transformer un TV en grand smart display, et le Portal Go, qui peut être détaché de son dock et déplacé dans la maison.

En plus de mettre fin à ses produits Portal pour le grand public, Meta aurait aussi pris la décision d’abandonner son projet de smartwatch avec double caméra. De précédents rapports laissaient entendre que cette montre connectée aurait pu venir concurrencer l’Apple Watch, mais la firme de Menlo Park semble aujourd’hui se concentrer sur le développement d’autres wearables. À suivre !