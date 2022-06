Meta ajoute un nouvel onglet “Appels” dans Messenger

Meta met en avant les appels audio et vidéo dans son app Messenger pour faciliter encore davantage la prise de contact.

L’application Messenger de Meta est devenue une option incroyablement populaire pour passer des appels vocaux ou vidéo gratuitement. Aujourd’hui, un changement dans le design s’apprête à rendre le bouton d’appel (un peu) plus facile à trouver et atteindre. Meta a en effet décidé d’ajouter un onglet dédié aux appels audio et vidéo dans la barre de fonctions en bas de l’application.

Ce nouvel onglet apparaîtra donc à côté de “Discussions”, “Stories” et “Contacts” et ouvrira une liste des contacts de l’utilisateur ainsi que des boutons séparés pour initier un appel vocal ou vidéo. C’est un changement assez subtil, finalement, mais cela devrait permettre de faire de Messenger une application plus proche d’une app de messagerie instantanée comme WhatsApp. Avant cette modification, les utilisateurs devaient ouvrir une discussion séparée avec un proche pour pouvoir l’appeler. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’appeler leurs proches directement et pourrait permettre d’introduire les fonctionnalités d’appel à celles et ceux qui sont moins familiers avec ces dernières.

Pour faciliter encore davantage la prise de contact

Selon Meta, les appels audio et vidéo sur Messenger ont augmenté de 40 % depuis le début de l’année 2020. L’entreprise avait étendu les fonctionnalités disponibles à son service de messagerie chiffrée il y a quelques mois, ajoutant les réactions, les stickers ainsi que les réponses spécifiques aux messages et les transferts. L’objectif de Meta est de proposer le chiffrement de bout en bout par défaut pour Facebook et Instagram en 2023. La plate-forme avait aussi ajouté un certain nombre d’effets de réalité augmentée à ses appels vidéo, permettant aux utilisateurs de jouer avec les filtres, masques et autres animations.

Sur le marché des applications de messagerie instantanée, Messenger a de nombreux concurrents, parmi lesquels Google Voice, Viber, Signal et WhatsApp, que Meta a racheté en 2014. Si le simple fait de mettre l’accent sur les fonctionnalités audio et vidéo ne permettra pas à Messenger de sortir du lot, cette dernière reste l’une des plus importantes sur ce segment, avec FaceTime, à ne pas nécessiter un numéro de téléphone pour fonctionner.