Meta a bel et bien abandonné son projet d’OS maison pour les réalités virtuelle et augmentée

Meta abandonne son projet d'OS maison pour les réalités virtuelle et augmentée. Le géant se reposera donc sur une solution tierce (Android).

De par la nature open source et la grande flexibilité de la plate-forme de Google, Android, avec les années, celle-ci a été reprise et adaptée de nombreuses fois pour répondre à des besoins très divers. Qu’il s’agisse des smartphones, tablettes, wearables ou encore la réalité virtuelle. Meta utilise même une version d’Android dans ses propres casques de réalité virtuelle.

Meta abandonne son projet d’OS maison pour les réalités virtuelle et augmentée

La firme de Menlo Park était cependant, selon plusieurs rapports, en train de concevoir sa propre plate-forme, mais il semblerait que ce projet ne soit aujourd’hui plus d’actualité. Si l’on en croit un rapport de The Information, Meta aurait dissous l’équipe qui travaillé sur ce système d’exploitation. Et si tout cela vous semble familier, c’est parce que, en janvier dernier, un article annonçait que c’était déjà le cas, mais Meta avait nié cette information.

Le géant se reposera donc sur une solution tierce (Android)

Cependant, il semblerait bien que cette fois, ce soit vrai. En effet, dans un communiqué, la porte-parole de Meta, Sheeva Slovan, déclarait : “En embarquant davantage d’ingénieurs OS directement dans nos équipes AR et VR, nous pouvons accélérer le développement de solutions qui répondent précisément à chacune de nos gammes de produits. Il y a plusieurs directions techniques que nous poursuivons actuellement pour concevoir ceci et nous restons grandement engagés dans la conception de systèmes hautement spécialisés.”

Ceci étant dit, on peut se demander si c’était une bonne décision. Apple travaillerait de son côté sur son propre appareil de réalité mixte et celui-ci devrait logiquement fonctionner sous son propre système d’exploitation, ce qui offrira à la marque à la pomme un contrôle total sur le logiciel. Cela pourrait être un désavantage pour Meta que d’utiliser un OS tiers, mais il faudra attendre que le premier produit de ce genre soit commercialisé pour en juger.