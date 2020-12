Même les employés de Facebook trouve l’attaque contre Apple injustifiée

Si les géants de la tech semblent s'entendre sur un certain nombre d'aspects, d'autres sèment clairement la zizanie. C'est le cas de la gestion des données personnelles, avec Apple faisant bande à part, si l'on peut dire.

Apple a une vision très personnelle de la gestion des données personnelles de ses clients, si l’on peut dire. La firme de Cupertino est peut-être le seul des géants de la tech à refuser catégoriquement d’abuser de l’utilisation de ces données, refusant notamment de les revendre à des tiers, laissant l’utilisateur décider, etc. Et cela ne plait pas, notamment à Facebook, qui l’a fait savoir officiellement. Une position qui ne semble pas partagée en interne.

L’attaque de Facebook envers Apple critiquée en interne

Facebook attaquait tout récemment publiquement Apple via une publicité dans laquelle le réseau social critiquait ouvertement la future fonctionnalité d’iOS visant à laisser aux utilisateurs la possibilité d’empêcher les applications de les tracker à travers les applications et les sites web. La firme de Menlo Park affirme que cela affectera grandement les petites entreprises qui se reposent grandement sur la publicité ciblée pour attirer l’attention sur leur entreprise et produits, ce qu’elles ne pourront plus faire, ou nettement moins, une fois cette fonctionnalité déployée.

Cela étant dit, il semblerait que cette attaque de Facebook envers Apple ne soit pas du goût de tous les employés de Facebook. Tous ne seraient ainsi pas convaincus de la chose. C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport de BuzzFeed News qui aurait mis la main sur des commentaires internes d’employés de Facebook. Certains remettent en question la décision de Facebook et les intentions réelles derrière cette publicité.

Tous les employés ne partagent pas le point de vue déclaré dans la fameuse publicité

Selon un ingénieur de Facebook : “il semblerait que nous tentions de justifier une mauvaise action en nous cachant derrière les gens avec un message sympathique.” Un autre employé de Facebook écrivait : “La seule chose que je vois là, encore et toujours, c’est ‘c’est mauvais pour les entreprises’, et j’aimerais vraiment que quelqu’un à la direction dise explicitement ‘Les gens se porteront mieux s’ils ne savent pas ce qu’ils font, si nous n’avons pas à nous expliquer envers eux, s’ils n’ont pas le choix d’opter pour telle ou telle pratique, si nous cachons le plus possible tout cela derrière des fonctionnalités intéressantes et que nous leur faisons ensuite accepter un tracking furtif par derrière sans le moindre souci.'”

Dans un communiqué transmis à BuzzFeed News, la porte-parole de Facebook Ashley Zandy déclarait : “Depuis que nous avons lancé cette publicité, nous avons reçu des témoignages de petites entreprises du monde entier qui s’inquiètent du mal que pourraient faire ces changements à leurs entreprises. C’est bien parce que la période est critique pour [les petites et moyennes entreprises] que nous allons continuer à partager ces histoires avec le public et nos employés.”