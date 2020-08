Même le robot Pepper vous demande de porter le masque !

Le petit robot Pepper existe depuis plusieurs années maintenant. Il est capable de bien des choses et aujourd'hui, dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, il peut même vous rappeler de porter votre masque.

Nous avons déjà vu le petit robot Pepper accomplir tout un tas d’opérations très diverses, comme offrir son aide à des clients, dispenser des informations en gare, vendre des smartphones ou même prendre des commandes chez Pizza Hut. Aujourd’hui, Pepper a une nouvelle mission de santé publique. Le petit humanoïde scanne les visages pour déterminer qui porte un masque ou non et agir en conséquence.

Le robot Pepper peut désormais détecter les masques sur les visages

Pour aider à lutter contre la propagation du Covid-19, des pays comme la France ont rendu obligatoire pour les plus de 11 ans le port du masque dans les lieux publics clos. D’autres pays européens ont pris des directives similaires alors SoftBank Robotics Europe a décidé de déployer une nouvelle mise à jour gratuite permettant à son robot Pepper de détecter les masques sur les visages.

et rappeler à ceux qui n’en ont pas de le porter

Grâce à une intelligence artificielle de reconnaissance d’image et à Single Shot Detector, Pepper est désormais en mesure de scanner les visages d’un maximum de 5 personnes en simultané. Sur la tablette du robot, un cercle vert apparaître autour de l’image des gens qui portent un masque, un cercle rouge autour de celles et ceux qui n’en ont pas. Pepper peut même remercier les gens qui en portent et rappeler aux autres de le mettre. Selon SoftBank Robotics Europe, aucune donnée personnelle n’est utilisée ni stockée et le système reste compatible avec des masques à motifs et/ou colorés. Pepper fournira des statistiques journalières, notamment le pourcentage de personnes qui portent effectivement le masque.

Ce n’est pas le premier cas d’usage de Pepper dans ce monde de pandémie de Covid-19. Pepper et Spot joueront des parties de baseball, dans des stades vides au Japon. Pour SoftBank, cette mise à jour pourrait aider les entreprises dans leurs réouvertures. Et si le robot s’était jusqu’alors contenté de missions plutôt mièvres, voilà qui viendra augmenter un peu ses responsabilités. Et d’un point de vue plus terre-à-terre, c’est aussi une bonne chose de constater qu’un robot aujourd’hui vieux de 5 ans reçoit encore des mises à jour.